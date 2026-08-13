近300件欠稅罰款逾44萬元「擺爛」不繳 他土地遭查封急了1周繳清

屏東縣一名年約近30歲男子長期積欠多筆使用牌照稅、國道通行費、交通違規罰鍰與健保費等，近300案，累積約44萬元不繳，全案移送行政執行署屏東分署強制執行，經催繳未果，查封男子在竹田鄉不動產，該男眼見執行署「動真格」，加上不動產恐被拍賣，一周內籌到款項後，全部繳清。

屏東分署表示，該名男子從前幾年起，車輛未繳使用牌照稅及強制責任保險，仍多次開車行駛國道卻拒繳國道通行費及罰款，累計案件近300件；同時長期滯納全民健康保險費，累積欠款44多萬元。

經財稅局、監理站、健保署等機關多次催繳，該男均消極避不見面，案件陸續移送行政執行署強制執行。屏東分署清查該名男子財產，雖曾嘗試核發扣押命令凍結其銀行存款，但因帳戶餘額不足而執行無著。

屏東分署指出，承辦同仁擴大清查，發現該名男子名下有一處不動產，即迅速發文向地政機關辦理不動產查封登記，捍衛公權力與維護社會公義。該男得知名下土地遭查封、無法買賣，甚至將送入法拍，才終於驚覺事態嚴重。

為保住名下財產，該名男子一改過去消極擺爛，在不動產遭查封後的一周之內，隨即抱著現金來到屏東分署臨櫃繳清全部欠款。分署在確認款項全數入帳後，第一時間發文塗銷不動產查封登記。

屏東分署呼籲，改善交通安全、維護用路人權益，依法強力實行「交通(加強執行車輛相關稅費罰鍰)專案」，如不繳各項公法規費與罰鍰，不僅會面臨執行費用的增加，各地行政執行分署針對惡意拖延的欠款義務人，更將持續配合專案採取鐵腕手段，全面清查並強力查封名下的存款、動產及不動產，義務人切勿抱持僥倖心理。

民眾如收到行政執行署傳繳通知書，應自動在期限內繳納；若確實有經濟困難，亦應主動聯繫執行分署說明並申請辦理分期清償，以免名下愛車或房產遭扣押拍賣，屆時悔不當初。