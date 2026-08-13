黑貓女司機拿折疊刀砍死同事...一審判無期徒刑 她開庭稱「無冤無仇」

新北市林口區黑貓宅急便宅配女司機徐羽青去年持摺疊刀，砍殺陳姓男同事的頸部、胸部致死，一審國民法官庭依殺人罪判處無期徒刑，案件上訴，台灣高等法院今開庭，徐女稱殺人沒有動機，她和陳「無冤無仇」，是因為聽到幻聽才選擇殺了陳。

檢方起訴指出，徐羽青擔任宅急便司機約10年，相較於陳僅任職2年多，徐女已是資深老鳥，兩人平時共用一輛物流車，但陳因徐女衛生習慣不佳、車內髒亂，加上工作分配問題早有嫌隙，雙方多次口角。

案發前一周，陳休假出國返台，發現物流車內再度髒亂不堪，於是拍下車內遍布垃圾、手搖飲杯和未處理好包裹照片，上傳到公司群組公開質問徐女，疑似造成徐女不滿。

2025年6月30日上午8時許，徐羽青帶折疊刀在公司門口堵人，見陳騎機車前來上班、剛停好車，立刻持刀上前朝陳頸、胸猛刺，陳當場血流如注倒地不起，經送醫仍不治。

徐羽青坦承犯行，新北地院國民法官庭認為徐女未和被害家屬和解，僅表示出監後再工作賠償，但始終無法交代合理的動機和目的，難認犯後態度良好。一審判決指出，徐女與家人關係不緊密，曾施用K他命、搖頭丸、大麻、笑氣、毒品咖啡包等，會出現妄想等症狀，診斷為反社會型人格。

一審考量徐羽青先前就因人際關係問題，有想要殺其他同事，此次殺害陳沒有原因，且從案發前兩日開始，殺意一直很堅決，顯然對社會具有一定的危險性，若未判處在監獄服刑較長的時間，難以降低再犯風險，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

徐羽青針對量刑上訴，高院今開庭時，徐女表示沒有針對褫奪公權等保安處分上訴。死者家屬委任律師指出，家屬最重視的是，徐女至今沒有說出殺人動機和理由，家屬心理不平衡，請法院引導徐女陳述，給家屬一個交代。

法官當庭詢問徐羽青，她回答「沒有動機」，她不知道自己會這麼做，她從案發前兩天起回想到過年期間聽到「幻聽」，有人在喊陳和另一名同事的名字，她才選擇殺陳，且她那兩天一直想要殺害陳，「但我們之間無冤無仇」。法官問另一名同事是僥倖才沒被殺，或是還沒有被殺，徐羽青回應，她只是這樣才選擇對陳動手。

徐羽青委任律師今聲請調閱台北女子看守所自本案一審言詞辯論終結後，徐女的接見和寄物紀錄，想要證明徐女家人持續有探視，認為徐女有復歸社會的可能性，另聲請量刑前社會調查，並說徐女目前經濟狀況不佳，擔心無法提出現金賠償死者家屬，若對方可以接受承諾未來賠償的話，再請法院安排調解。

不過，家屬律師表示，對方僅空口說白話，徐女一審也是律師提點才勉為其難道歉，不然始終一句「對不起」都不說，若現今無法賠償，那請法院不用安排調解。法官庭末諭知9月24日上午9點半再開庭。