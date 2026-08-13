假義消金髮YUKI再出庭...曝看診自費不用健保卡 揭藥袋印身分是女性

台中去年有3歲男童溺斃案，事後爆出1名金長髮、自稱「YUKI」的許姓假義消幫男童CPR引發爭議，檢方認為許持假的醫療機構隊員證，依偽造文書罪嫌起訴他；YUKI今出庭仍否認犯罪，更透露自己過去的名字太陽剛，不符自己女性的身分，已用AI改名，且他不用健保卡，自費到醫院做生理性別特徵確認，結果是女性。

台中地檢起訴指出，許2022年3月24日在南區忠明南路、國光路口車禍，他明知並無「修諺凱醫療救護事業集團」存在，卻偽造「修諺凱醫療救護事業集團隊員證」，警詢時提出交予警員，用來證明身分，損害消防機構管理急救資格的正確性。

檢方訊問時，許全部否認，辯稱該證書是他去參加救護課程，結束後對方發給他，自己都放著沒拿出來使用。但檢方根據許當時被查出車禍偽簽姊姊名字等，認為他犯行明確，依偽造文書罪嫌起訴他。

台中地院今開庭，YUKI仍否認犯罪，表示當天自己精神狀況不佳，不知為何拿隊員證給警方，該證是他過去參加民間救護團體拿到的，不具任何法律效力，他也主張檢方重複起訴，違反一事不二罰原則。

由於YUKI今天仍未委任律師，開庭程序無法全程理解，如對證據能力有無意見、是否提出對自己有利證據，及如何證明是否中低收入等，審判長曹宜琳都和緩、耐心向他詳細說明解釋。

曹宜琳今整理2項爭點，第一是本案是否應為免訴判決，其次是許有無偽造行使摘證件而構成偽造特種文書。

YUKI事後受訪表示，自己過去的名字太過陽剛，不符合他女性身分，所以自己用AI選新的名字，他也透露近期到台南麻豆醫院做生理性別特徵確認，結果是女性，並出示該醫院藥袋上記載「女性」。

媒體詢問他就診過程，YUKI表示自己從不拿健保卡看診，他都是自費，當時到醫院看診填寫個資時，選填女性。

YUKI今出庭仍否認犯罪，並透露過去名字「太過陽剛」，不符合他女性身分，所以自己用AI選新的名字。記者曾健祐／攝影

YUKI今出庭仍否認犯罪，庭後受訪稱近期到台南麻豆醫院做生理性別特徵確認，結果是女性，並出示該醫院藥袋上記載「女性。」記者曾健祐／攝影