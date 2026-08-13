謝財旺夫妻及女兒涉詐助理費開庭 證實謝琬琪關押在香港監獄

台南前市議員謝財旺、妻子郭美雀及女兒謝琬琪3人被控任職第1、2任議員期間，涉以大嫂等人名義詐領助理費及春節慰勞金共105萬餘元而被訴，台南地院今下午開準備庭，但謝琬琪屢傳不到，謝財旺夫妻證實女兒在香港涉及司法案件，目前關押在羅湖監獄，但對細節不清楚。

日前網路傳出台南市議員謝舒凡的姊姊謝婉琪疑在對岸涉及不法，入境時遭海關攔下長期滯留迄今，引發討論。未料，謝財旺夫妻及謝琬琪涉詐助理費案，謝琬琪接連二次均未到庭，法官也詢及其動向。

謝財旺說，女兒涉及司法案件，目前關押在羅湖監獄，但對細節不清楚。他說，女兒有寫信回家，但信中未提及司法案件內容，他對香港監獄執行狀況並不清楚。

然而，法官詢及是否申請會面，或短期刑或長期刑等，甚或透過外交體系等了解，否則案件審理無法一再拖延，謝財旺低調說，沒有申請會面。律師也說，目前對謝琬琪狀況並不清楚，上網查詢也沒查到相關判決，究竟是判決確定、羈押中或在外國人收容所，依她寄回家的信，僅知被關押在香港羅湖監獄。律師說，後續如有進一步訊息，會向法院呈報，也希望庭期能定晚一點，會盡快了解謝琬琪的狀況。

面對謝琬琪經傳喚未到，且謝財旺及律師也傳謝琬琪作證，檢方對此表示依法處理，法官表示，將依法拘提、通緝。

謝財旺夫妻及女兒被控涉詐助理費105萬餘元，謝否認犯行，稱服務處都交妻子處理，謝妻認罪且已繳回犯罪所得。謝財旺及律師主張進行測謊鑑定，檢方指受測者客觀心理狀態無法檢測，對此表示尊重。法官表示，鑑定與否將待合議庭決定。