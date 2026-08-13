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Bolt司機台64丟包高材生替代男慘遭輾死 後車4駕駛不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

Bolt司機林宇濬今年1月25日凌晨，涉嫌於台64快速道路路肩丟包酒醉搭車的温姓高材生替代役男，導致臥倒在內側車道的温男，慘遭後方接連駛來的陳姓、邱姓、魏姓及簡姓駕駛座車輾死，事後死者家屬控告4人涉嫌過失致死及肇事逃逸。新北地檢署查出，當時死者身著深色衣物，躺臥於深夜的內線車道，加上現場路燈明暗交錯，使人難以辨識而警覺閃避，處分4人不起訴。

檢警經比對林男車內行車紀錄器音檔及相關事證查出，死者上車後，曾在2時15、16分間與友人通電話，不久便在2時19分開始連續踢踹車門，遭林男開口制止，後來林男於2時19分44秒將停於台64西向27.5公里外側車道靠近隔音牆處，2時19分57秒駕車輛離開現場。

林男將死者趕下車後，繼續往前開了1分鐘，才報警稱有人躺在台64線車道需要協助。但警方到場時，溫男早已經遭後方陳姓、邱姓、魏姓、簡姓4名駕駛的汽車輾過，頭顱破裂及全身多處骨折慘死。

檢警調查，上述4名駕駛分別於同日2時22分8秒、2時22分42秒、2時31分21秒、2時31分22秒輾過死者，導致死者因頭部破裂、顱骨顏面骨粉碎性骨折、腦部嚴重碎裂傷、出血、右側鎖骨骨折、右前肋骨骨折、四肢背部多處表層外傷而死。事故後，陳、邱2人仍停留在外側車道並報警等候員警到場，魏、簡則逕自離去。

4人到案時，均不否認輾過死者，但陳男供稱，當時行駛在快速道路上，沒想到會有人躺在路上，看到時已僅距離10公尺來不及反應；邱○軒供稱自己只看到地上有陰影，以為是紙箱，加上座車是SUV底盤較高所已沒選擇刻意閃開；簡男則供稱，當時他開在內側車道，死者橫躺在道路中間，看不出來是人，自己以為是壓到排氣管或其他車輛零件，才直接開走。

Bolt林姓司機今年1月25日凌晨，涉嫌於台64快速道路路肩丟包酒醉的温姓替代役男，導致温男慘遭後方駛來的陳姓、邱姓、魏姓及簡姓駕駛座車輾死，新北地檢署查出，當時現場狀況讓人難以辨識而警覺閃避，處分4人不起訴。聯合報系資料照
Bolt林姓司機今年1月25日凌晨，涉嫌於台64快速道路路肩丟包酒醉的温姓替代役男，導致温男慘遭後方駛來的陳姓、邱姓、魏姓及簡姓駕駛座車輾死，新北地檢署查出，當時現場狀況讓人難以辨識而警覺閃避，處分4人不起訴。聯合報系資料照

Bolt 司機 丟包

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