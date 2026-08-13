台南正副議長賄選案落幕！邱莉莉、林志展等9人 全數獲無罪確定

台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展被控行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一、二審均獲判無罪，檢察官不服提上訴，最高法院認為上訴不符刑事妥適審判法的要件，今駁回上訴，邱莉莉、林志展等人全數無罪確定。

檢方起訴，邱莉莉、林志展和民進黨前中執委郭再欽為使邱女順利當選議長，三人在副議長補選日前多次聯繫、聚會討論選情；邱莉莉等人2022年11月26日台南市議員選舉之後，擔心民進黨6席議員「跑票」，便謀議採取賄選、恐嚇方式，由郭擔任總操盤手，邱女、林則聯繫民進黨議員固票，逼迫議員放棄投票、投給自己或投票給邱莉莉。

檢方主張，議員方一峰曾被賄賂，要求他違背國民黨團決議，將票投給邱莉莉，已故台南市區漁會理事長林士傑為協助賄選，也對方恫稱「議員，25日你有2個選擇，1個是不要出席，1個是投自己，總之就是不可以投給郭信良」。方也報警指出，因被恐嚇而心生畏懼，立即電話聯絡家人離開至別處居住，他則於正副議長投票日間住宿於市議會。

檢方共起訴邱莉莉、林志展、郭再欽、林士傑等10人，台南地方法院一審判決10人均無罪。檢方不服上訴，並援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人是具體謀議具犯意聯絡，上訴後建請從重量刑。

台南高分院二審仍認為，檢方僅就一審依職權取捨證據、形成心證的事項再行爭執，並仍持己見為不同評價，未提出足以影響判決的新事證，仍判決邱莉莉、林志展、郭再欽等9人無罪，其中林士傑遭槍殺身亡而判決不受理。