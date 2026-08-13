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兆基屋管前董座前妻返台到案依被告身分複訊中 檢調追近7億元贓款流向

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債卻未兌付利息爆，涉侵占近7億投資款，購買精品包等物過著奢華生活，日前遭搜索、羈押獲准。李建成的前妻何思瑩昨日經專案小組策動返台、今由律師陪同主動到案說明，檢調將釐清購買愛馬仕精品包、賓利豪車等贓款去向。

何女主動返國接受調查，北檢檢察官複訊後認其涉犯侵占、洗錢罪嫌重大，命100萬元交保並限制出境出海。

專案小組追查，李建成與前妻何女2024年離婚，但持續仍有互動，持續購買精品包、豪車，李建成涉嫌變賣前妻包包變現；專案小組日前收網時，何女出國、陪同小孩讀出，經專案小組聯繫、策動返台，今上午以被告身分抵達調查局北機站製作筆錄，再移送台北地檢署由檢察官偵訊中。

檢調火速蒐證，懷疑李建成投資的2家公司，2020年起發行公司債，李涉嫌將近7億元的投資款項挪作私用，且8月6日打算二手寄賣大批精品包變價，決定緊急收網；8月7日搜索住處發現，李建成與前妻生活奢靡，屋內不乏名牌家飾用品，還有愛馬仕的麻將組，住處收藏高達數十個愛馬仕、香奈兒、Fendi等精品名牌包，還有名牌胸針、墨鏡等物品，另也查扣賓利、賓士等公司車、個人代步車輛共8輛。

李建成到案後，檢方認為李涉犯侵佔、背信等罪犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，隔日法院裁定羈押，無禁見；同案被告談兆基屋管共同創辦人、寄居蟹管理顧問公司負責人林祐任，於檢方複訊後依背信罪命200萬交保、限制出境出海。

趙姬投資、寄居管理顧問公司的債務危機，逾百名投資人組成自救會，投入金額從數10萬至上千萬不等。其中，有受害投資人向調查局檢舉公司債無法兌付利息，且李建成協商以未上市股票抵債，估算約11億元，要求投資人不要提告求償等，但投資人高度疑慮並未接受。

國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，兆基屋管前董事長、趙姬投資負責人李建成（圖）涉侵占、背信等罪遭羈押禁見，其前妻何女返台到案說明。聯合報系資料照
國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，兆基屋管前董事長、趙姬投資負責人李建成（圖）涉侵占、背信等罪遭羈押禁見，其前妻何女返台到案說明。聯合報系資料照

兆基屋管 贓款 前妻

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