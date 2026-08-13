賊星該敗！男子搶小黃慘遭運將機警反鎖 持刀襲警罪加一等

新北市一名劉姓男子今年4月7日深夜，在五股區成泰路搭乘由吳姓運將所駕駛的計程車，竟持西瓜刀強盜車輛，所幸遭運將趁下車機警將其反鎖在車內報警。劉男雖倉皇逃逸，卻在警方獲報追捕時，持刀試圖揮砍洪姓員警，最後遭支援警力合力制伏逮捕，罪加一等。新北地檢署依加重強盜、妨害公務及恐嚇危安等罪嫌起訴劉男。

起訴指出，劉男於案發日深夜23時24分許，自五股成泰路三段搭上吳姓運匠的計程車，車輛才剛起步不久，便直接在後方乘客座拿出西瓜刀，架到運將右肩喝令其「下車」，迫使運將靠邊下車離去。

所幸運將下車時，趁劉男不注意，機警將車輛鑰匙也帶下車，隨即將劉男反鎖在計程車內，成功拖延時間及時報警處理。劉男眼睜睜地隔窗看著運將打電話報警，驚怒之餘趕緊回神，只能自車內打開車門鎖倉皇逃逸。

警方於同日23分40分獲報趕抵現場，立刻對劉男展開追捕，不料劉男為求脫身，竟試圖持刀揮砍最先到場的洪姓員警，所幸洪員及時閃避，並與劉男保持距離，劉男卻不罷休，繼續追砍洪員，所幸此時支援警力陸續趕到，聯手將其壓制逮捕。