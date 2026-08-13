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台東知本農路疑涉圖利案燒 議長助理遭羈押禁見 吳秀華：尊重司法

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

檢調偵辦國民黨縣長參選人、議長吳秀華家族的「東映渡假村」聯外農路開闢涉圖利案，偵辦範圍擴大至吳秀華身邊幕僚，檢調昨天再約談吳的莊姓秘書及邱姓助理，兩人原均以證人身分到案，不過邱姓助理經檢察官複訊後，今天凌晨遭當庭改列被告並予以逮捕，檢方隨即向法院聲押禁見獲淮。吳秀華表示，尊重司法全力配合。

這起案件源自無黨籍議員林參天今年5月在縣議會定期會質詢時揭露，指縣府動用公帑協助與吳秀華家族有關的東映渡假村改善聯外道路，原本約3公尺寬的農路，拓寬後超過9公尺，且工程疑涉及占用國有土地，引發外界質疑工程規畫及執行過程是否涉及圖利特定對象。

台東地檢署與調查局台東縣調查站7月底展開偵辦，陸續約談縣府相關人員。縣府農業處長許家豪、時任承辦科長蔡明翰先後遭檢方聲押，法院裁定羈押。11日檢調再約談縣府秘書長盧協昌及時任農業處副處長馬志安，兩人均以證人身分接受訊問後請回。

昨天檢調再擴大約談對象，下午先以證人身分約談吳秀華莊姓秘書及副議長林琮翰的林姓前秘書，兩人訊後均獲請回。不過，邱姓助理昨天下午5時許以證人身分被帶往調查站偵訊，晚間10時左右再被移送地檢署複訊，案情因此出現重大轉折。

據了解，檢方訊問重點包括案發期間是否曾召開相關協調會，以及邱女是否曾向縣府官員施壓等情節。邱女在複訊過程中未能提供檢方欲確認的相關資訊，並表達拒絕夜間偵訊。檢方認為相關事證仍待進一步釐清，且有串證、湮滅證據之虞，因此將邱女由證人改列被告，當庭逮捕並聲請羈押禁見。

法院審理後認定邱女犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，認有羈押必要性，因此裁定羈押禁見。

據檢調掌握，邱女是吳俊立重要幕僚，有時扮演秘書角色跟隨吳俊立身邊，有時也代表吳俊立出席相關場合，在東映農路開發案中，被認為扮演吳家與縣府之間的重要聯繫角色，因此成為檢調進一步追查的對象。

對於邱女遭逮捕並遭法院裁定羈押禁見，吳秀華表示，尊重司法依法偵辦，相信司法會秉持中立、公正原則釐清事實，同時也會全力配合檢方，協助釐清案情。

台東知本建和338巷農路改善工程疑涉圖利案持續延燒，議長吳秀華幕僚邱姓助理遭檢方聲押禁見，法院審理後裁准羈押禁見。記者尤聰光／攝影
台東知本建和338巷農路改善工程疑涉圖利案持續延燒，議長吳秀華幕僚邱姓助理遭檢方聲押禁見，法院審理後裁准羈押禁見。記者尤聰光／攝影

吳秀華 司法 台東 2026九合一選舉 台東縣選舉

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