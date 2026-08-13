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86歲翁推車載60歲兒屍丟溪中 桃檢考量「老老照顧」困境建請從輕量刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市八旬黃姓男子照顧臥床智障長子近50年，長子今年2月間死亡後，他竟以手推車將遺體運至橋邊丟入埔心溪中，桃園地檢署依遺棄屍體罪起訴，考量高齡及照顧處境，向法院聲請簡易判決處刑並建請從輕量刑或予以緩刑。

起訴指出，86歲黃翁與60歲長子同住，由於智能障礙的長子罹患小兒麻痺長年臥床，生活起居由黃翁照顧。2026年2月20日晚間，他發現臥床長子手腳冰冷且僵硬。隔日晚間7時，基於遺棄屍體犯意，將長子遺體裝入手推車，自住處推往桃園市蘆竹區一處橋梁，再將遺體從手推車中抱出，透過橋面右側欄杆縫隙推入溪中，遺棄長子遺體。

直到黃家其他子女23日返家探視，發現大哥不在又遍尋不著， 詢問時，黃翁語出驚人「人死了丟到溪邊」；家屬向蘆竹警分局報案，警方依黃父描述，當晚在蘆竹區大新路大新二號橋下的埔心溪發現黃家長子的遺體，並通知檢方相驗。

檢警相驗及法醫鑑定後，確認黃家長子死因為小兒麻痺、營養失衡自然死亡，並非遭黃男殺害。黃男將遺體丟入溪中的行為，發生在長子死亡後，檢方因此以遺棄屍體罪偵辦。

檢方調查時，黃男在警詢及偵訊中均坦承犯行。處刑書記載，相關證據包括相驗屍體證明書、檢驗報告書、相驗及解剖照片、內政部警政署刑事警察局DNA鑑定書，以及法務部法醫研究所解剖報告暨鑑定報告等，足認黃男涉案。

檢方認定，黃男與死者具有家庭暴力防治法第3條第3款所定家庭成員關係，所為涉犯家庭暴力防治法第2條第2款及刑法第247條第1項的家庭暴力罪之遺棄屍體罪。依刑法第247條第1項規定，遺棄屍體可處6月以上5年以下有期徒刑。

不過，檢方考量黃男犯罪時已滿80歲，依法得依刑法第18條第3項減輕其刑；此外，黃男並沒有前科，而他在偵訊時表示，因為沒有跟其他兩個兒子一起住，也不知道需要通知警察，而他也無能為力等語。檢方審酌其高齡、素行及案發後態度，認有從輕量刑必要，向法院聲請簡易判決處刑並，建請法院從輕量刑，或給予緩刑機會，以勵自新。

蘆竹警方根據黃翁說法，於今年2月22日深夜在大新路的大新二號橋下找到黃家長子的遺體。記者陳恩惠／翻攝
蘆竹警方根據黃翁說法，於今年2月22日深夜在大新路的大新二號橋下找到黃家長子的遺體。記者陳恩惠／翻攝

檢警根據黃翁說法，調閱監視器，發現黃翁以工地使用的手推車，將長子的遺體運至大新二號橋旁，抱出推入埔心溪裡。記者陳恩惠／翻攝
檢警根據黃翁說法，調閱監視器，發現黃翁以工地使用的手推車，將長子的遺體運至大新二號橋旁，抱出推入埔心溪裡。記者陳恩惠／翻攝

照顧 推車 小兒麻痺

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