快訊

西南風+午後對流發展旺 從北到南11縣市大雨特報

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

聽新聞
0:00 / 0:00

錢櫃KTV女員工墜樓亡練台生辯無責 律師爆：錢櫃說她摸魚偷抽菸

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

錢櫃KTV中華新館吳姓女員工為關閉8樓陽台逃生窗，從34公尺高處墜落1樓身亡，檢方認為，錢櫃負責人練台生沒有提供安全設施，依過失致死罪起訴練；台北地院今開庭，練否認犯罪，告訴代理人說，錢櫃曾表示死者工作時「摸魚」、偷抽菸，希望練可提出有誠意的和解方案。

練台生的律師高奕驤表示，練對員工墜樓沒有預見可能性，錢櫃全國共有18家門市、一、二千名員工，企業龐大的組織採分層管理制，練台生雖身為代表人，但不是事必躬親，練不符合職業安全衛生法的「雇主」要件，本案也沒有職安法的適用。

吳姓女員工家屬的告訴代理人葉恕宏表示，錢櫃成為最大KTV連鎖店，盡責的員工功不可沒，不過，偵查中，錢櫃卻聲稱意外的發生是女員工摸魚、在後陽台抽菸才致墜樓，且錢櫃提出的和解方案是精打細算的數字，葉說，練是成功的企業家，希望能提出更有誠意的和解方案。

法院今開審查庭，練否認犯罪，法官要求練2周內提出證據方法，並接受檢方建議全案轉一般法庭審理。

依檢方起訴，2024年11月13日，身高約154公分的錢櫃KTV中華新館22歲吳姓女員工想關8樓逃生窗，逃生窗高度約133公分，外推逃生窗窗框距離窗台約60公分且無照明，吳女到包廂外拿2個塑膠籃，堆疊後變80公分，放在逃生窗下方，由同事拿手電筒幫忙照明。

吳女踩上塑膠籃、探出上半身要拉回關閉逃生窗，結果塑膠籃破裂翻落，吳女身體重心移至窗外，從34公尺的高度墜落到1樓後巷，經送醫急救，當晚10時仍因胸部、四肢多處外傷骨折死亡。

檢方相驗偵查認為，練台生應提供必要的安全衛生設備及措施，對高度2公尺以上的工作場所邊緣及開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度的護欄、護蓋等防護設備，練台生涉犯職業安全衛生法及過失致人於死罪，從重依過失致死罪起訴練台生。

練台生（左）今出庭否認犯罪。記者王聖藜 /攝影
練台生（左）今出庭否認犯罪。記者王聖藜 /攝影

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

錢櫃 練台生 KTV

延伸閱讀

「我已經先幫你代墊」壽險女業務員詐客戶89萬還債 被判刑2年

新北小狗墜樓死亡 飼主未設防護被罰1萬5千元

桃園育兒網紅毒駕載3歲女衝撞安全帽店 檢方建請從重量刑

消防殉職⋯涉案移工已遣返 二審法院通緝

相關新聞

錢櫃KTV女員工墜樓亡練台生辯無責 律師爆：錢櫃說她摸魚偷抽菸

錢櫃KTV中華新館吳姓女員工為關閉8樓陽台逃生窗，從34公尺高處墜落1樓身亡，檢方認為，錢櫃負責人練台生沒有提供安全設施，依過失致死罪起訴練；台北地院今開庭，練否認犯罪，告訴代理人說，錢櫃曾表示死者工作時「摸魚」、偷抽菸，希望練可提出有誠意的和解方案。

涉洗錢、逃漏稅！屏東縣「美女議員」宋麗華家中搜出上千萬遭聲押

屏東縣議員宋麗華的丈夫鄭任祐，因涉美國冷氣壓縮機專利投資詐欺案遭判刑4年定讞並入監服刑，橋頭地檢署擴大追查資金流向，發現詐騙犯罪所得疑流入宋麗華名下帳戶，檢警昨發動搜索，在其高雄住處查扣上千萬元現金及珠寶，隨後將宋女帶回偵辦並提訊鄭男，檢方複訊後，認定二人涉嫌詐欺、洗錢及逃漏稅。向法院聲請羈押。

吳長烜集團每月銀彈行賄警環換廢土通關 3警遭重判

吳長烜集團為規避廢土回填遭查緝，透過桃園警界人脈每月向警、環行賄，換取不取締、查車洩密，涉案公務員多人，桃園地院今審結，巡佐黃國文依收賄、財產來源不明應執行14年、小隊長陳鎮勳13年、退警朱忠強11年、稽查員張志豪4年2月及6月；另3名陳姓員警2遭判1年4月至1年，1無罪，可上訴。

台東知本農路疑涉圖利案燒 議長助理遭羈押禁見 吳秀華：尊重司法

檢調偵辦國民黨縣長參選人、議長吳秀華家族的「東映渡假村」聯外農路開闢涉圖利案，偵辦範圍擴大至吳秀華身邊幕僚，檢調昨天再約談吳的莊姓秘書及邱姓助理，兩人原均以證人身分到案，不過邱姓助理經檢察官複訊後，今天凌晨遭當庭改列被告並予以逮捕，檢方隨即向法院聲押禁見獲淮。吳秀華表示，尊重司法全力配合。

錢櫃員工墜樓案練台生稱無罪　家屬律師籲：好好和解

台北地院今天審理錢櫃台北中華新館員工關窗墜樓死亡案，傳喚負責人練台生出庭，練台生表示，沒有犯罪；死者家屬委任律師表示，成...

86歲翁推車載60歲兒屍丟溪中 桃檢考量「老老照顧」困境建請從輕量刑

桃園市八旬黃姓男子照顧臥床智障長子近50年，長子今年2月間死亡後，他竟以手推車將遺體運至橋邊丟入埔心溪中，桃園地檢署依遺棄屍體罪起訴，考量高齡及照顧處境，向法院聲請簡易判決處刑並建請從輕量刑或予以緩刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。