錢櫃KTV女員工墜樓亡練台生辯無責 律師爆：錢櫃說她摸魚偷抽菸

錢櫃KTV中華新館吳姓女員工為關閉8樓陽台逃生窗，從34公尺高處墜落1樓身亡，檢方認為，錢櫃負責人練台生沒有提供安全設施，依過失致死罪起訴練；台北地院今開庭，練否認犯罪，告訴代理人說，錢櫃曾表示死者工作時「摸魚」、偷抽菸，希望練可提出有誠意的和解方案。

練台生的律師高奕驤表示，練對員工墜樓沒有預見可能性，錢櫃全國共有18家門市、一、二千名員工，企業龐大的組織採分層管理制，練台生雖身為代表人，但不是事必躬親，練不符合職業安全衛生法的「雇主」要件，本案也沒有職安法的適用。

吳姓女員工家屬的告訴代理人葉恕宏表示，錢櫃成為最大KTV連鎖店，盡責的員工功不可沒，不過，偵查中，錢櫃卻聲稱意外的發生是女員工摸魚、在後陽台抽菸才致墜樓，且錢櫃提出的和解方案是精打細算的數字，葉說，練是成功的企業家，希望能提出更有誠意的和解方案。

法院今開審查庭，練否認犯罪，法官要求練2周內提出證據方法，並接受檢方建議全案轉一般法庭審理。

依檢方起訴，2024年11月13日，身高約154公分的錢櫃KTV中華新館22歲吳姓女員工想關8樓逃生窗，逃生窗高度約133公分，外推逃生窗窗框距離窗台約60公分且無照明，吳女到包廂外拿2個塑膠籃，堆疊後變80公分，放在逃生窗下方，由同事拿手電筒幫忙照明。

吳女踩上塑膠籃、探出上半身要拉回關閉逃生窗，結果塑膠籃破裂翻落，吳女身體重心移至窗外，從34公尺的高度墜落到1樓後巷，經送醫急救，當晚10時仍因胸部、四肢多處外傷骨折死亡。

檢方相驗偵查認為，練台生應提供必要的安全衛生設備及措施，對高度2公尺以上的工作場所邊緣及開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度的護欄、護蓋等防護設備，練台生涉犯職業安全衛生法及過失致人於死罪，從重依過失致死罪起訴練台生。

練台生（左）今出庭否認犯罪。記者王聖藜 /攝影

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