涉洗錢、逃漏稅！屏東縣「美女議員」宋麗華家中搜出上千萬遭聲押

屏東縣議員宋麗華的丈夫鄭任祐，因涉美國冷氣壓縮機專利投資詐欺案遭判刑4年定讞並入監服刑，橋頭地檢署擴大追查資金流向，發現詐騙犯罪所得疑流入宋麗華名下帳戶，檢警昨發動搜索，在其高雄住處查扣上千萬元現金及珠寶，隨後將宋女帶回偵辦並提訊鄭男，檢方複訊後，認定二人涉嫌詐欺、洗錢及逃漏稅。向法院聲請羈押。

鄭任祐先前以投資美國冷氣壓縮機專利為由向民眾吸金，經新竹地方法院審結，認定其構成詐欺罪判處有期徒刑4年，並裁定沒收犯罪所得2242萬元，由於鄭男目前於高雄第二監獄服刑，全案後續金流由橋頭地檢署接手擴大指揮偵辦。

專案小組釐清相關帳戶資金往來後，發現鄭男涉嫌將部分詐欺所得移轉至宋麗華的名下金融帳戶，疑有洗錢及掩飾不法所得等情事，檢警見時機成熟，昨前往宋麗華位於高雄的住所執行搜索，現場扣得現金上千萬元，另有批量的金飾與昂貴珠寶等贓證物。

現年58歲的宋麗華曾任多屆屏東縣議員，過去曾因遭前夫、前立委蔡豪家暴而訴請離婚，後再婚嫁給現任丈夫鄭任祐，如今因捲入丈夫的詐欺金流案遭檢方調查。

檢方複訊後指出，宋麗華與鄭任祐二人涉犯詐欺、洗錢防制法及逃漏稅等罪嫌，涉案金額龐大且犯罪情節重大，考量二人有互相串證及滅證之虞，已依法向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

屏東縣議員宋麗華（左）與丈夫鄭任祐（右）。聯合報系資料照