抽菸談「賺錢都有你好處」核二廠時任副廠長曾文煌等5幹部收賄千萬元起訴

台電核二廠前廠長曾文煌涉貪汙收賄220萬元，一審日前判應執行有期徒刑7褫奪公權4年。台北地檢署又查出曾文煌於任職核二廠副廠長期間，與廣承公司業者郝致衡相約廠商在採購案獲利時視個案給錢「感謝」，曾文煌與幹部共5人涉嫌在６件採購案中收賄共1010萬250元。台北地檢署今偵結，依貪汙行收賄罪嫌起訴6人。

檢方查出，郝致衡因竑柏實業公司郭姓負責人、復動工業公司楊姓經理、培盟精密公司施姓董事因業務往來熟識，便與廠商們協議合作承攬標案，且郝為了感謝未被刁難、順利履約請款，在６件採購標案中行賄，曾文煌涉收賄340萬250元、陳聰德190萬元、劉水苔40萬元、宋俞20萬元、朱景宏420萬元；犯罪所得共計1010萬250元已全數繳回。

檢方查出，郝致衡認為廠商要從副廠長曾文煌身上得到好處的話，給曾文煌好處是最有幫助的方式，2018年間，郝、曾抽菸時，郝開口，「我有賺錢都有你好處」等語，相約郝得標核二廠採購案且有獲利時，依個別標案決定特定金額「感謝」曾，作為曾讓採購案成案、順利的對價；郝為了延續核二廠生意，標案有賺錢就分享給核二廠公務員，給錢邏輯就是「課長、經理、副廠長」。

起訴指出，在履約請款價7572萬元的「第二熱沉採購案」中，郝致衡為酬謝時任副廠長曾文煌、時任修配組經理陳聰德、課長朱景宏等人未刁難，使標案順利履約請款，涉嫌以在核二場內用信封袋包裹現金交付、現金存款至帳戶等方式給賄款，朱、曾、陳陸續收受共420萬、250萬、120萬元。

檢方追查，2019年12月23日郝致衡到核二廠當面請託曾文煌，對「核二廠電動閥馬達採購案」底價做合理調整，曾表示要依程序處理，隔年1月8日郝在曾的副廠長辦公室，親手交付裝有30萬賄款的信封袋給曾，曾帶回家做回日常花用，部分存進帳戶。

「核二廠波紋管採購案」中，郝致衡為答謝陳聰德將此採購案派入核二廠大修作業計劃、同意編列採購預算，且酬謝曾文煌、陳聰德及時任修配組經理劉水苔、時任修配組課長宋俞，讓標案順利履約請款，2020年間陸續將現金裝到信封紙袋，帶到辦公室放置或親手交付，曾、陳、劉、宋分別收受賄30萬、60萬、20萬、10萬元。

核二廠限制性招標的採購案「主汽機及飼水汽機備品」及「管閥等備品一批」，郝致衡為酬謝2件標案順利履約請款，2020年間行賄18萬現金、送市價12萬250元的家用電器給曾，又行賄劉20萬、宋10萬元。「核二廠濾袋採購案」中，郝致衡在2023年間行賄陳聰德10萬元。

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