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嘉義社區總幹事A走114萬管理費！無給職財委「沒查帳」也得全賠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

「無給職並非無責任！」嘉義縣一處社區唐姓女總幹事侵占114萬餘元管理費，遭判刑1年6月確定，社區管委會另向當時陳姓財務委員求償。陳男辯稱擔任無給職沒領薪水、非財會專業，也未受相關訓練，但法院認定他擔任財務委員卻從未查帳，仍有過失，一審判他須賠償114萬餘元及利息。陳男不服，已提起上訴。

據判決書，陳男2021年10月至2022年9月擔任社區財務委員，唐女擔任總幹事，負責收取管理費、支應社區開銷、保管郵局帳戶及製作財務報表。唐女利用經手財務機會，未將部分住戶以現金繳交的管理費存入帳戶，侵占114萬6008元，刑事部分已依業務侵占罪判刑1年6月確定。

管委會認為，陳男身為財務委員，依規約掌管公共基金、管理費等款項收取、保管、運用及支出，卻從未查核每月管理費收支，也未將住戶繳費紀錄與郵局存簿勾稽，甚至帳戶交由唐女保管，存款持續下降仍未察覺，因此要求陳男負損害賠償責任。

陳男則提出多項抗辯。他表示自己是無給職財務委員，並非專業會計或審計人員，僅國中畢業、從事接駁車司機工作，當初甚至沒有擔任財委的意願；就任後也沒有接受教育訓練或完整交接，社區更缺乏內稽內控制度。他認為，不能因總幹事犯罪，就用專業人士標準要求無給職委員負責。

陳男也質疑，唐女並非他個人擅自聘任，而是經管委會同意；財務報表除他之外，還有主任委員及監察委員用印，管委會卻未向另外2人求償。法院也認定唐女確實經管委會同意擔任總幹事，但認為這並不能免除財務委員本身的查核責任。

法院認為，社區無給職管理委員確實不能以專業管理人的高度標準要求，但仍須盡到處理自己事務相同程度的注意義務。陳男從未查核每月管理費收支，也沒有比對現金收費紀錄及存簿，連帳戶存款明顯下降都未察覺，因此認定有過失。

嘉義地院一審判陳男應賠償社區114萬6008元及利息。這起判決也凸顯社區無給職管委的責任風險，即使沒有領取報酬、也不是財會專業，只要接下財務職務，仍可能因未盡查核責任面臨賠償。陳男不服判決，已提起上訴。

嘉義社區女總幹事侵占114萬，無給職財委未查帳一審判全賠，他不服上訴。聯合報系資料照
嘉義社區女總幹事侵占114萬，無給職財委未查帳一審判全賠，他不服上訴。聯合報系資料照

嘉義 郵局 管委會

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