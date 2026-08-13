毒駕撞死派出所長...她還在吃心臟衰竭藥 9月1日羈押屆滿「就延押」

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑，案件上訴審理中。因陳女羈押期限即將屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，陳女僅向法官表示「就延押」，沒有其他意見。

陳嘉瑩2024年9月30日傍晚便開始混用安非他命、K他命和依托咪酯電子煙彈後開車上路。晚間10時54分許，劉宗鑫發現停在路旁的陳女車牌遭註銷，盤查後發現她疑似藏毒，要求下車配合調查。

劉宗鑫手握在陳女方向盤上以防其駕車逃逸，陳女突猛踩油門疾駛蛇行，最後在土城金城路、裕民路口駕車撞擊捷運護欄，導致夾在中間的劉宗鑫全身及四肢多處骨折，多處器官外露嚴重損傷出血不治。

一審國民法官庭認為，劉宗鑫身著警察制服，依法客氣實施盤查，陳女不顧劉的手還在車內，高速行駛擺脫查緝過程中，起殺意高速衝撞捷運施工護欄使劉被活活撞死，使一名盡責警官枉死，留下兩名幼女更是頓失父親，應予嚴譴。

陳女對於素無恩怨警察合法執行公權力，只為順利逃逸，以近乎虐殺手段殺死一名派出所長，顯見其藐視與挑戰合法公權力執行，犯行符合犯罪情節最嚴重的處死要件，一審判處陳嘉瑩死刑。

案件上訴，目前仍在高院二審審理中。因陳嘉瑩羈押期限將於9月1日屆滿，高院今開延押訊問庭，法官問及對於延長羈押有何意見，陳女說「沒有意見，就延押」，律師也請法院依法審酌。檢察官則認為陳女羈押原因仍存在，建請繼續延長羈押。

法官詢問陳嘉瑩先前曾說在服用心臟衰竭藥物，目前是否還有繼續服藥？陳嘉瑩回應「有」，除此之外身體沒有其他狀況。法官諭知陳女是否延押待合議庭評議後裁定。

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑，案件上訴審理中。因陳女羈押期限即將屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，陳女僅向法官表示「就延押」。記者林孟潔／攝影

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