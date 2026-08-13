快訊

棒球／陳義信回應「咆哮、差點揮拳」霸凌指控 打斷4顆門牙黑歷史被翻出

診所湧入1星評論挺「陳醫師」 趙建銘現身駁斥：完全不是事實

「假日飛刀手」陳義信涉職場霸凌 原民會：啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕撞死派出所長...她還在吃心臟衰竭藥 9月1日羈押屆滿「就延押」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑，案件上訴審理中。因陳女羈押期限即將屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，陳女僅向法官表示「就延押」，沒有其他意見。

陳嘉瑩2024年9月30日傍晚便開始混用安非他命、K他命和依托咪酯電子煙彈後開車上路。晚間10時54分許，劉宗鑫發現停在路旁的陳女車牌遭註銷，盤查後發現她疑似藏毒，要求下車配合調查。

劉宗鑫手握在陳女方向盤上以防其駕車逃逸，陳女突猛踩油門疾駛蛇行，最後在土城金城路、裕民路口駕車撞擊捷運護欄，導致夾在中間的劉宗鑫全身及四肢多處骨折，多處器官外露嚴重損傷出血不治。

一審國民法官庭認為，劉宗鑫身著警察制服，依法客氣實施盤查，陳女不顧劉的手還在車內，高速行駛擺脫查緝過程中，起殺意高速衝撞捷運施工護欄使劉被活活撞死，使一名盡責警官枉死，留下兩名幼女更是頓失父親，應予嚴譴。

陳女對於素無恩怨警察合法執行公權力，只為順利逃逸，以近乎虐殺手段殺死一名派出所長，顯見其藐視與挑戰合法公權力執行，犯行符合犯罪情節最嚴重的處死要件，一審判處陳嘉瑩死刑。

案件上訴，目前仍在高院二審審理中。因陳嘉瑩羈押期限將於9月1日屆滿，高院今開延押訊問庭，法官問及對於延長羈押有何意見，陳女說「沒有意見，就延押」，律師也請法院依法審酌。檢察官則認為陳女羈押原因仍存在，建請繼續延長羈押。

法官詢問陳嘉瑩先前曾說在服用心臟衰竭藥物，目前是否還有繼續服藥？陳嘉瑩回應「有」，除此之外身體沒有其他狀況。法官諭知陳女是否延押待合議庭評議後裁定。

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑，案件上訴審理中。因陳女羈押期限即將屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，陳女僅向法官表示「就延押」。記者林孟潔／攝影
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑，案件上訴審理中。因陳女羈押期限即將屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，陳女僅向法官表示「就延押」。記者林孟潔／攝影

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕 劉宗鑫 土城

延伸閱讀

陽光行動／喪子之痛 殉職警爸：毒駕是蓄意殺人

毒駕開BMW撞死老婦 判11年10月

狠舅35刀砍死外甥...開庭不後悔嗆他「頭殼裝屎」 二審仍判無期徒刑

把學生當奴隸！女師二度挨罰遭解聘再敗訴 法院：恐埋下校園霸凌種子

相關新聞

狠舅35刀砍死外甥...開庭不後悔嗆他「頭殼裝屎」 二審仍判無期徒刑

新竹市曾姓男子不滿劉姓外甥同住，雙方又有訴訟糾紛，他前年吸食強力膠後，趁劉洗完澡打開浴室門的瞬間，拿切肉刀狂砍35刀致死，連八旬曾母上前勸阻也被砍傷，一審依殺人罪判處無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

台東農路拓寬涉圖利案再延燒！議長吳秀華邱姓助理遭逮捕聲押禁見

台東縣政府知本建和338巷農路改善工程疑涉圖利案持續延燒，檢調偵辦範圍進一步擴大至縣議會及議長吳秀華身邊幕僚。檢調昨天再約談吳秀華莊姓秘書及邱姓助理，兩人原均以證人身分到案，不過邱姓助理經檢察官複訊後，今天凌晨遭當庭改列被告並予以逮捕，檢方隨即向法院聲押禁見，法院預計稍後召開聲押庭。

台中清潔隊員侵占「4元」鍋具自首 檢貪汙起訴但幫向法院求免刑

台中市環保局張姓清潔隊員開資源回收車時，擅自將民眾丟棄的鍋具、鐵盤帶回家，用於自己廚房或自組創意作品，曝光後他向廉政署自首，經統計他侵占12.4公斤回收物，價值僅「4.092元」，檢方雖依貪汙侵占公有財物罪嫌起訴他，但替他向法院求免刑，或緩刑。

抽菸談「賺錢都有你好處」核二廠時任副廠長曾文煌等5幹部收賄千萬元起訴

台電核二廠前廠長曾文煌涉貪汙收賄220萬元，一審日前判應執行有期徒刑7褫奪公權4年。台北地檢署又查出曾文煌於任職核二廠副廠長期間，與廣承公司業者郝致衡相約廠商在採購案獲利時視個案給錢「感謝」，曾文煌與幹部共5人涉嫌在６件採購案中收賄共1010萬250元。台北地檢署今偵結，依貪汙行收賄罪嫌起訴6人。

嘉義社區總幹事A走114萬管理費！無給職財委「沒查帳」也得全賠

「無給職並非無責任！」嘉義縣一處社區唐姓女總幹事侵占114萬餘元管理費，遭判刑1年6月確定，社區管委會另向當時陳姓財務委員求償。陳男辯稱擔任無給職沒領薪水、非財會專業，也未受相關訓練，但法院認定他擔任財務委員卻從未查帳，仍有過失，一審判他須賠償114萬餘元及利息。陳男不服，已提起上訴。

毒駕撞死派出所長...她還在吃心臟衰竭藥 9月1日羈押屆滿「就延押」

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑，案件上訴審理中。因陳女羈押期限即將屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，陳女僅向法官表示「就延押」，沒有其他意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。