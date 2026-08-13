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彩券行女店員暗槓刮刮樂與現金 賠清2.1萬換緩刑2年

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市某彩券行羅姓女店員，去年9月至10月任職期間，竟利用負責保管彩券與營業收入的職務之便，先後8次伸出賊手，暗槓店內25張刮刮樂及5000元現金，總計侵占21000元，店家發現帳目不符後報警提告，橋頭地院依業務侵占罪判處羅女有期徒刑6月，考量其已賠償全部損失，給予緩刑2年自新。

判決書指出，羅姓女子於2025年9月至10月間，在陳姓業者經營的彩券行擔任銷售員工，負責售賣彩券及保管每日營業收入，但羅女卻在9月27日至10月6日密集的在上班時間，將店內待售面額200元、1000元等共25張刮刮樂私自抽走，價值達16000元，10月6日上午，更直接將店內5000元現金營業所得放入自己口袋。

店家事後進行盤點並調閱店內監視器畫面，赫然發現羅女多次偷拿彩券與現金的舉動，隨即持監視器翻拍照片及彩券銷售報表向警方報案。

橋頭地院審理時，羅女對犯行供認不諱，法官認為，羅女任職期間利用職務便利侵占業務上持有之物品及款項，確實侵害被害人財產權，不過法官審酌，羅女並無前科，犯後坦承犯行且已如數賠償，雖然尚未取得店家諒解，但考量其因一時失慎犯案，無再犯之虞，因此量處有期徒刑6月，可易科罰金，同時宣告緩刑2年，以勵自新。

橋頭地方法院。聯合報系資料照
橋頭地方法院。聯合報系資料照

彩券行 彩券 刮刮樂

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