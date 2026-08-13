恐怖女婿連打岳母20下耳光...釘死房門拿汽油縱火 嗆：沒燒死人不甘心

清潔工鄭榮添去年和岳母發生口角，他情緒失控掌摑岳母20餘下，又拿鐵鎚、釘子封住房間，再潑灑汽油縱火企圖燒死岳母，一審依殺人未遂罪判8年徒刑，另依傷害、毀損公務員職務上掌管物品罪判8月得易科罰金之刑。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

鄭榮添（62歲）與妻子、岳母同住於桃園市蘆竹區，2025年7月21日晚間8時，鄭在住處與岳母起口角，鄭不滿岳母懷疑他總是酒駕、在外惹事生非，透露「早想去提告，讓你進去關」，鄭情緒失控徒手連續賞岳母20餘下巴掌，造成臉部挫傷。

隔日中午，鄭榮添見岳母在臥室午睡，竟拿鐵鎚、釘子釘死臥室房門，限制岳母的行動自由；鄭下午返家，發現岳母正試圖拿螺絲起子將房門鑿孔脫困，萌生殺意。

鄭榮添拿出預先購買的汽油，將紙張浸油點火，塞入門上孔洞往臥室內縱火，導致火勢延燒，屋內牆壁燻黑、門板與家具毀損，岳母左腳灼傷。鄭妻及時發現，要他趕快滅火，鄭才拿滅火器撲滅火勢。

鄭在檢察官偵查時坦承犯行，卻矢口否認有殺人意圖，供稱「我只是想嚇嚇她，如果真要殺她，我不會拿滅火器滅火」。不過，檢方根據LINE對話紀錄，發現他曾傳訊「用我一條爛命陪全家性命還划得來」、「本來昨天晚上就想把他幹掉了」、「沒把人燒死我不甘心」等語，顯見鄭有殺人犯意，依殺人未遂、傷害等罪嫌起訴。

桃園地院一審審酌鄭榮添身為女婿，因對岳母心生不滿，做出危險行為，不顧長者生命安全，造成公共危險，還破壞丈母娘的物品；之後被抓到派出所，還破壞拘留室監視器外殼，違法行徑實屬不該。

一審考量鄭審理期間坦承犯案，有悔意，另斟酌岳母受傷嚴重程度、遭限制自由的時間長短等因素後，依殺人未遂罪判8年徒刑，另依傷害、毀損公務員職務上掌管物品罪判8月得易科罰金之刑。

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