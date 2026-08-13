狠舅35刀砍死外甥...開庭不後悔嗆他「頭殼裝屎」 二審仍判無期徒刑

新竹市曾姓男子不滿劉姓外甥同住，雙方又有訴訟糾紛，他前年吸食強力膠後，趁劉洗完澡打開浴室門的瞬間，拿切肉刀狂砍35刀致死，連八旬曾母上前勸阻也被砍傷，一審依殺人罪判處無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

曾平時與母親一同生活，而外甥2024年間前來同住，雙方時有糾紛，劉也對他提起毀損機車的告訴。曾心生不滿，2024年11月9日晚間拿大把切肉刀在臥室門口埋伏，見劉洗完澡裸體打開浴室的門，上前猛砍多刀，其中一刀命中劉的右大腿根部，造成大動脈出血，劉血如泉湧，倒臥浴室內。

曾母聽到聲響衝上前阻止，手部也被砍傷。曾放棄大切肉刀，轉身奔回臥室，再拿另一把小切肉刀猛刺劉的背部，劉送醫急救仍宣告死亡。警方到場，將全身浴血、企圖喝下浴廁清潔劑的曾，帶回警局作筆錄。

新竹地方法院國民法官庭一審依殺人罪判曾無期徒刑，褫奪公權終身。曾針對量刑上訴，高院開庭時，曾表示，他平時沒有收入，靠身心障礙補助金和母親的老人津貼維生，也沒有和家屬談賠償或和解，「錢太多了，對方要求1300多萬元」。

檢察官開庭時曾詢問最不滿劉的地方？曾回應是「腦袋」，檢察官再問為什麼？曾說「因為他『頭殼裝屎』！」他也說，案發前有一段時間沒有吸食強力膠，劉同住後才開始吸食，是想要趕走劉，他是臨時起意殺人，「當天突然火大殺了他」。

曾的律師向法院主張，曾受到病理性精神疾病影響，一審判決不採用醫院鑑定報告有所不當，應再適用刑法第19條減刑。但檢察官認為，醫院鑑定報告只是證據的一種，法院可不受拘束，且曾很清楚自己要殺人，且可以正常生活、管錢，認為行為時並未受精神疾病影響。

曾姓男子不滿劉姓外甥同住，雙方又有訴訟糾紛，他前年吸食強力膠後，趁劉洗完澡打開浴室門的瞬間，拿切肉刀狂砍35刀致死。聯合報系資料照

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