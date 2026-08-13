快訊

棒球／陳義信回應「咆哮、差點揮拳」霸凌指控 打斷4顆門牙黑歷史被翻出

診所湧入1星評論挺「陳醫師」 趙建銘現身駁斥：完全不是事實

「假日飛刀手」陳義信涉職場霸凌 原民會：啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

台東農路拓寬涉圖利案再延燒！議長吳秀華邱姓助理遭逮捕聲押禁見

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣政府知本建和338巷農路改善工程疑涉圖利案持續延燒，檢調偵辦範圍進一步擴大至縣議會及議長吳秀華身邊幕僚。檢調昨天再約談吳秀華莊姓秘書及邱姓助理，兩人原均以證人身分到案，不過邱姓助理經檢察官複訊後，今天凌晨遭當庭改列被告並予以逮捕，檢方隨即向法院聲押禁見，法院預計稍後召開聲押庭。

這起案件源自無黨籍台東縣議員林參天今年5月在縣議會定期會質詢時揭露，指縣府動用公帑協助與吳秀華家族有關的東映渡假村拓寬聯外道路，原本僅約3公尺寬的農路，拓寬後超過9公尺，且工程疑涉及占用國有土地，引發外界質疑是否涉及圖利。

地檢署與縣調查站7月底展開偵辦，並陸續約談相關人員。縣府農業處長許家豪、時任承辦科長蔡明翰先後遭檢方聲押，法院裁定羈押。隨著案情持續發展，檢調11日再約談縣府秘書長盧協昌及時任農業處副處長馬志安，兩人均以證人身分接受訊問，檢察官複訊後維持證人身分請回。

昨天檢調再度擴大約談對象，下午先以證人身分約談吳秀華莊姓秘書，以及副議長林琮翰的林姓前秘書，兩人訊後均獲請回。

不過，調查站昨晚再以證人身分通知吳秀華邱姓助理到案，經連夜移送地檢署複訊後，案情出現變化。檢察官今天凌晨將邱姓助理身分改列被告，當庭予以逮捕，並向地方法院聲押禁見。目前法院將召開聲押庭，邱姓助理是否遭羈押，仍待法院裁定。

對於邱姓助理遭逮捕並聲押，吳秀華目前尚未對外發表說明。吳秀華團隊表示，相關情況仍須進一步請示吳秀華後，才會對外說明。全案目前仍由檢調持續偵辦，相關人員涉案程度及是否涉及不法，仍有待司法機關進一步調查釐清。

台東農路拓寬疑涉圖利案持續延燒，吳秀華邱姓女助理（右）原以證人身分接受檢調約談，今天凌晨遭檢察官改列被告並當庭逮捕，檢方向法院聲押禁見，後續將由法院裁定。圖／讀者提供
台東農路拓寬疑涉圖利案持續延燒，吳秀華邱姓女助理（右）原以證人身分接受檢調約談，今天凌晨遭檢察官改列被告並當庭逮捕，檢方向法院聲押禁見，後續將由法院裁定。圖／讀者提供

吳秀華 聲押 台東

延伸閱讀

台東農路拓寬涉圖利案情擴大 議長助理遭聲押

台東知本338巷農路涉圖利案 檢調赴縣議會帶走正、副議長秘書

基隆某宮廟主委涉性侵信眾 遭收押禁見

女赴基隆大廟求子被要求裸身進行儀式 主委涉藉機性侵遭裁定羈押

相關新聞

狠舅35刀砍死外甥...開庭不後悔嗆他「頭殼裝屎」 二審仍判無期徒刑

新竹市曾姓男子不滿劉姓外甥同住，雙方又有訴訟糾紛，他前年吸食強力膠後，趁劉洗完澡打開浴室門的瞬間，拿切肉刀狂砍35刀致死，連八旬曾母上前勸阻也被砍傷，一審依殺人罪判處無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

台東農路拓寬涉圖利案再延燒！議長吳秀華邱姓助理遭逮捕聲押禁見

台東縣政府知本建和338巷農路改善工程疑涉圖利案持續延燒，檢調偵辦範圍進一步擴大至縣議會及議長吳秀華身邊幕僚。檢調昨天再約談吳秀華莊姓秘書及邱姓助理，兩人原均以證人身分到案，不過邱姓助理經檢察官複訊後，今天凌晨遭當庭改列被告並予以逮捕，檢方隨即向法院聲押禁見，法院預計稍後召開聲押庭。

台中清潔隊員侵占「4元」鍋具自首 檢貪汙起訴但幫向法院求免刑

台中市環保局張姓清潔隊員開資源回收車時，擅自將民眾丟棄的鍋具、鐵盤帶回家，用於自己廚房或自組創意作品，曝光後他向廉政署自首，經統計他侵占12.4公斤回收物，價值僅「4.092元」，檢方雖依貪汙侵占公有財物罪嫌起訴他，但替他向法院求免刑，或緩刑。

抽菸談「賺錢都有你好處」核二廠時任副廠長曾文煌等5幹部收賄千萬元起訴

台電核二廠前廠長曾文煌涉貪汙收賄220萬元，一審日前判應執行有期徒刑7褫奪公權4年。台北地檢署又查出曾文煌於任職核二廠副廠長期間，與廣承公司業者郝致衡相約廠商在採購案獲利時視個案給錢「感謝」，曾文煌與幹部共5人涉嫌在６件採購案中收賄共1010萬250元。台北地檢署今偵結，依貪汙行收賄罪嫌起訴6人。

嘉義社區總幹事A走114萬管理費！無給職財委「沒查帳」也得全賠

「無給職並非無責任！」嘉義縣一處社區唐姓女總幹事侵占114萬餘元管理費，遭判刑1年6月確定，社區管委會另向當時陳姓財務委員求償。陳男辯稱擔任無給職沒領薪水、非財會專業，也未受相關訓練，但法院認定他擔任財務委員卻從未查帳，仍有過失，一審判他須賠償114萬餘元及利息。陳男不服，已提起上訴。

毒駕撞死派出所長...她還在吃心臟衰竭藥 9月1日羈押屆滿「就延押」

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑，案件上訴審理中。因陳女羈押期限即將屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，陳女僅向法官表示「就延押」，沒有其他意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。