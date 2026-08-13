台東農路拓寬涉圖利案再延燒！議長吳秀華邱姓助理遭逮捕聲押禁見

台東縣政府知本建和338巷農路改善工程疑涉圖利案持續延燒，檢調偵辦範圍進一步擴大至縣議會及議長吳秀華身邊幕僚。檢調昨天再約談吳秀華莊姓秘書及邱姓助理，兩人原均以證人身分到案，不過邱姓助理經檢察官複訊後，今天凌晨遭當庭改列被告並予以逮捕，檢方隨即向法院聲押禁見，法院預計稍後召開聲押庭。

這起案件源自無黨籍台東縣議員林參天今年5月在縣議會定期會質詢時揭露，指縣府動用公帑協助與吳秀華家族有關的東映渡假村拓寬聯外道路，原本僅約3公尺寬的農路，拓寬後超過9公尺，且工程疑涉及占用國有土地，引發外界質疑是否涉及圖利。

地檢署與縣調查站7月底展開偵辦，並陸續約談相關人員。縣府農業處長許家豪、時任承辦科長蔡明翰先後遭檢方聲押，法院裁定羈押。隨著案情持續發展，檢調11日再約談縣府秘書長盧協昌及時任農業處副處長馬志安，兩人均以證人身分接受訊問，檢察官複訊後維持證人身分請回。

昨天檢調再度擴大約談對象，下午先以證人身分約談吳秀華莊姓秘書，以及副議長林琮翰的林姓前秘書，兩人訊後均獲請回。

不過，調查站昨晚再以證人身分通知吳秀華邱姓助理到案，經連夜移送地檢署複訊後，案情出現變化。檢察官今天凌晨將邱姓助理身分改列被告，當庭予以逮捕，並向地方法院聲押禁見。目前法院將召開聲押庭，邱姓助理是否遭羈押，仍待法院裁定。

對於邱姓助理遭逮捕並聲押，吳秀華目前尚未對外發表說明。吳秀華團隊表示，相關情況仍須進一步請示吳秀華後，才會對外說明。全案目前仍由檢調持續偵辦，相關人員涉案程度及是否涉及不法，仍有待司法機關進一步調查釐清。