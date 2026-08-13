台中清潔隊員侵占「4元」鍋具自首 檢貪汙起訴但幫向法院求免刑

台中市環保局張姓清潔隊員開資源回收車時，擅自將民眾丟棄的鍋具、鐵盤帶回家，用於自己廚房或自組創意作品，曝光後他向廉政署自首，經統計他侵占12.4公斤回收物，價值僅「4.092元」，檢方雖依貪汙侵占公有財物罪嫌起訴他，但替他向法院求免刑，或緩刑。

檢廉調查，張男2019年起擔任環保局清潔隊臨時人員，並負責駕駛資源回車收沿街收民眾丟棄的資收物，他明知依規定收運資收物後應分類，載往契約得標廠商的環保公司過磅，再繳回清潔隊以利變價額結算，且不得擅自侵占挪為己用。

檢廉發現，張男2024年3月至11月間，多次利用開回收車並暫停公園整理回收務實，將從民眾收運的有價值鍋具、鐵盤及鍋鏟等，先行挑選裝袋放在回收車左側下方置物空間，累積一定數量後再帶回住處，用於自家烹飪、組裝創意作品。

經統計，張男前後將12支鍋子、1個鐵架、1支鍋鏟、1支勺子及1個鐵盤，一共12.4公斤資源回收物侵占，張事後主動到廉政署自首。

檢方訊時，張坦承犯行，知悉執行公務期間「不可私自取走清潔隊沿街清運的資源回收物」，另張男同事、家人也指證歷歷，並有回收車行車記錄器等可佐證。

檢方根據環保局統計，標售資源性垃圾每公斤單價為0.33元，張男侵占12.4公斤的資源回收物，其價值約4.092元。

檢方認定，張男飯後自首、自動繳回全部犯罪所得，犯罪所得在5萬元以下，均依法減刑，偵結依貪汙治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌起訴他。

檢方也說，張一時失慮，犯罪動機非惡劣，所得財產非巨，對社會影響有限，素行尚可，當知所警惕，審酌他以符合減刑或免刑及緩刑要件，請求法院予以免除其刑，若認僅能減刑，也請法院從輕量刑併宣告緩刑。