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台東農路拓寬涉圖利案情擴大 議長助理遭聲押

中央社／ 台東縣13日電

台東農路拓寬涉圖利，案情延燒至台東縣議會，議長吳秀華的莊姓秘書和邱姓助理昨日以證人身分遭約談，莊員請回，邱女今天凌晨遭檢察官當庭列為被告予以逮捕並向法院聲押

無黨籍縣議員林參天今年5月在台東縣議會定期大會中質詢時表示，台東縣政府動用公庫幫助和台東縣議會議長吳秀華家族有關的渡假村開大路，把應該只有3米寬的農路變成逾9米寬，且占用了國有土地。

今年7月底台東地檢署和台東縣調查站展開偵辦，農業處長許家豪、當時承辦科長蔡明翰已遭收押。

檢調單位11日以證人身分約談台東縣政府秘書長盧協昌和當時農業處副處長馬志安，檢察官複訊後昨日維持證人身分請回。

檢調單位昨天下午再啟動一波約談，以證人身分約談吳秀華的莊姓秘書、副議長林琮翰的林姓前秘書，訊後均維持證人身分請回。傍晚調查站以證人身分約吳秀華的邱姓助理，昨天深夜移送台東地檢署複訊，今天凌晨檢察官將邱姓助理列為被告，當庭逮捕並向台東地方法院聲押禁見，台東地方法院將於稍後開聲押庭。

吳秀華尚未對這事件發表意見，團隊表示還要進一步請示吳秀華才會對外說明。

台東 聲押 吳秀華

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