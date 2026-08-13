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嘉義市道安大整飭開跑 執法11天揪出478件這類型違規件數最多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

為洗刷台灣「行人地獄」汙名，行政院積極推動友善行人政策。嘉市持續改善人行步道與道路環境，但隨著市區人車增加，加上酒駕、毒駕等交通違規問題受到關注，市民對行人安全與交通秩序疑慮升高。市府因此啟動「道路交通安全重點整飭執行計畫」，自8月1日起至12月31日止，從執法、工程、宣導三管齊下，全面整頓市區交通環境。

計畫由交通處統籌，結合警局、工務處、觀光新聞處、教育處、都發處、民政處、勞工及青年發展處、環保局及衛生局等跨局處力量，針對市民最關心、最容易影響交通安全的15項重點項目展開整飭，並列入「嘉市道安會報」按月追蹤檢討。

市警局配合整飭計畫，加強日常勤務、提高見警率及執法強度。統計8月1日至11日，各項核心違規共查獲478件，其中闖紅燈172件最多，其次為超速67件、微型電動二輪車違規4件、並排停車及路口10公尺、圓環內側違停26件，另查獲酒駕、毒駕19件。

市府表示，取締不只鎖定汽機車違規，也針對騎樓、人行道遭占用、車輛噪音等民眾長期關注問題，透過跨局處「聯合稽查」機制共同處理，盼將被車輛占據的空間還給行人，打造安全、寬敞且通暢的步行環境。

除強化執法，市府同步從工程面改善道路環境。市區路面銑刨重鋪及人行道改善工程將加速推動，目標11月中旬前陸續完工；重要道路標誌、標線也預計在10月底前完成補繪及更新，讓道路硬體與交通標線更清楚。

針對校園周邊交通安全，市府將在文雅國小及北園國中小周邊推動「交通寧靜區」，透過實體設施減緩車輛行駛速度，降低校園周邊交通風險，營造更安全的學生通學環境。宣導教育方面，市府將推動全齡交通安全教育，透過數位媒體、跑馬燈及社群平台宣導交通法規與「違規零容忍」觀念，並深入校園、社區長照據點、醫療院所及勞工研習活動，針對高齡長者、學生及通勤族強化防禦駕駛與正確路權觀念。

交通處長呂獎慧表示，道路交通安全不能只靠警方取締，必須同時從工程改善與教育宣導著手，因此這次整飭計畫採跨局處合作，並透過道安會報每月追蹤管考，希望在短時間內展現具體成效。呼籲駕駛人及用路人遵守交通規則，尤其針對闖紅燈、超速、酒駕毒駕及違規停車等高風險行為，警方將持續加強取締；市府將持續檢討道路與人行空間，讓嘉市不只「有人行道」，更要讓市民敢走、好走、安心走。

嘉市府啟動「道路交通安全重點整飭執行計畫」，自8月1日起至12月31日止，從執法、工程、宣導三管齊下，全面整頓市區交通環境。圖／嘉市府提供
嘉市府啟動「道路交通安全重點整飭執行計畫」，自8月1日起至12月31日止，從執法、工程、宣導三管齊下，全面整頓市區交通環境。圖／嘉市府提供

嘉市府啟動「道路交通安全重點整飭執行計畫」，自8月1日起至12月31日止，從執法、工程、宣導三管齊下，全面整頓市區交通環境。圖／嘉市府提供
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嘉市府啟動「道路交通安全重點整飭執行計畫」，自8月1日起至12月31日止，從執法、工程、宣導三管齊下，全面整頓市區交通環境。圖／嘉市府提供
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嘉市府啟動「道路交通安全重點整飭執行計畫」，自8月1日起至12月31日止，從執法、工程、宣導三管齊下，全面整頓市區交通環境。圖／嘉市府提供
嘉市府啟動「道路交通安全重點整飭執行計畫」，自8月1日起至12月31日止，從執法、工程、宣導三管齊下，全面整頓市區交通環境。圖／嘉市府提供

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嘉義 道安 執法

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