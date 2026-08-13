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消防殉職 涉案移工已遣返 二審法院通緝
新竹縣新工消防分隊長游尚樺三年前搜救移工宿舍火警殉職，越南籍失聯移工黎文潘、武世力涉抽菸引發火災，被檢方依過失致死罪起訴，一審獲判無罪，二審前已被移民署遣返。游尚樺父親游木全昨淚訴，涉案移工已不可能回台灣受審，真相永遠石沉大海，「難道我兒子該死？」
游尚樺二○二三年十二月廿八日帶隊到移工宿舍救災，救出四名移工，自己卻葬身火窟，得年廿九歲。
新竹地檢署認定是越南失聯移工黎文潘、武世力抽菸釀禍，依過失致死罪起訴，新竹地方法院去年十月、今年五月分別判決黎、武無罪，檢方不服上訴，兩人已被移民署執行驅逐出境。
游父游木全迄今仍難走出「白髮人送黑髮人」的傷痛，對於涉案移工已被驅逐出境無法接受，昨受訪說，一審判決無罪，不代表二審、三審也會判無罪，若最終無罪定讞，他願意含淚接受，但如今移工不可能回台受審，即使發布通緝也於事無補，真相永遠石沉大海。
游木全說，他是直到收到法院的「通緝通知單」，才知道被告竟然被遣返離境。談到後續司法，他搖頭說「司法已經打死結，走不下去了」，涉案移工返回越南，後續究竟如何釐清責任、追究刑責、指認出非法雇主，恐怕都成為問題。
游木全回憶，兒子當年學測成績優異，毅然選擇警察大學消防系，畢業後分發到消防隊，守護社會安全，沒想到卻在救火過程中殉職。
兒子離世至今兩年多，游木全一直穿著黑色衣物，從未穿過其他顏色，「白髮人送黑髮人真的很痛」，每每想到兒子年紀輕輕就為救人犧牲，讓他難以釋懷。
「難道我兒子該死了嗎？」游木全說，最讓家屬無法接受的是，兒子為了救人犧牲，相關責任卻始終沒有完整釐清，至少應該讓司法程序走完，給家屬一個完整交代。
游木全也認為此案涉及違建、非法雇主等管理責任，並向新竹縣政府請求國家賠償。
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