移工二審前遣返 法官：制度漏洞有檢討空間

新竹縣新工消防分隊長游尚樺殉職，兩名涉案移工一審獲判無罪，於檢方提上訴、案件尚未繫屬二審時，被移民署驅逐出境。有法官說，制度性漏洞，造成被害者家屬無奈及二次傷痛，有檢討空間。

新竹地檢署將移工黎文潘、武世力依過失致死、失火燒毀住宅、建築物等罪起訴，新竹地方法院二○二四年九月三日處分限制出境、出海八月，隔年五月三日裁定延長八月。

竹院認為，難以證明黎曾於現場抽菸，縱使有逃亡之虞，但已逾期居留兩年，由移民署收容中，去年九月廿三日解除限制出境、出海，同年十月十五日判決無罪。檢方上訴，案件去年十一月十九日繫屬台灣高等法院，黎已於同年十一月十一日被驅逐出境。高院收案後，以外國公示送達通知開庭日期，確認黎無故不到庭，今年七月十四日發布通緝。

竹院也認為不足以證明武在案發前抽菸、未熄滅煙蒂，今年五月廿日判無罪。檢方上訴，案件七月廿四日繫屬高院，武六月已被遣返。高院將比照辦理若確認武未到庭將發布通緝。

法官指出，一審法官已認定無罪，未限制出境合情合理，案件尚未繫屬高院，二審合議庭無從限制出境，移民署也是依法行政；就個別單位來看，均依規行事、處置無誤，但行政、司法機關之間應有多一點溝通，移民署在驅逐出境前能通知法院，若法院能理解行政拘留限制，或許能將兩人留在台灣。