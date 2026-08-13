移民署：確認未限制出境 依法遣返 絕無縱放

新竹縣新工消防分隊長游尚樺殉職，被控抽菸釀禍的兩名移工在二審前被遣返。移民署表示，遣送前函文詢問新竹地方法院，並確認沒有出境限制，均依入出國及移民法辦理，絕無縱放。

一名移民官員說，移工涉案被收容，移民署驅逐出境前會依法寄發「十日函」向司法機關確認案件狀態，若司法機關未為限制出境或羈押，持續收容反而構成妨害自由，本案關鍵在法院未限制出境，移民署只是依法執行。

移民署指出，黎文潘去年十月十五日經新竹地院判決無罪，移民署隨即函詢竹院是否得遣送，未獲函復，十一月三日竹院駁回新竹地檢署聲請限制出境、出海，移民署確認後同月遣送；武世力部分，今年四月函詢，竹院函復「待審理後再行執行驅逐出國處分」，五月廿日判無罪，法官當庭諭知可進行驅逐出國處分，因此在六月中執行。

依入出國及移民法第卅六條第三項，移民署知悉外國人涉有刑事案件已進入司法程序，強制驅逐出國十日前，應通知司法機關；外國人除經依法羈押、拘提、管收或限制出國者外，移民署得強制驅逐出國或限令出國。移民署指出，遣送前函詢竹院，經確認二人未被限制出境、出海且無羈押情事，始依法遣送。

移民署表示，依司法院釋字第七○八號解釋意旨，行政收容目的是為確保執行強制驅逐出國，並非逮捕拘禁犯罪嫌疑人，不得以行政收容代替刑事羈押。

移民署說，依法同一事件收容期限最長不得逾一百日，「無限期收容」等待訴訟定讞屬違憲。