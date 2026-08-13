洗錢防制法翻修 罰則加重

法律程序示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

行政院會今（13）日擬通過《洗錢防制法》修正草案，針對未登記的虛擬資產、第三方支付事業或人員若涉及洗錢，金額達1億元以上，將處三年以上、十年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；若洗錢金額未達1億元，刑度則為六個月以上、五年以下有期徒刑。

法務部表示，現行法規雖對未完成登記或登錄，就提供服務的虛擬資產或第三方支付業者設有刑責，但因該行為先前未列入「特定犯罪」，導致業者規避監理並進而從事洗錢時，無法適用洗錢罪追究刑事責任。

此次修法特別將未依法登記營業罪，以及《虛擬資產服務法》第48條第1項等違法經營與未經許可發行穩定幣之罪，一併增列為特定犯罪，補齊制度漏洞。

根據先前法務部預告草案，此次修法重點聚焦在未登記的虛擬資產、第三方支付的事業或人員，若涉及洗錢，金額達到1億元以上，將處三年以上、十年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。若洗錢金額未達1億元，刑度則為六個月以上、五年以下有期徒刑。

除重懲新興洗錢管道外，此次修正草案還包含三大配套主軸。第一，明確「實質受益人」定義與罰則，參考防制洗錢金融行動工作組織（FATF）國際標準，明定實質受益人是指對客戶或法人具最終有效控制權之自然人，或由他人代為交易之本人。

同時授權主管機關訂定辨識方法，若業者違反審查規定，金融機構最高可處 1,000萬元罰鍰，指定非金融事業最高處500萬元罰鍰。

其次是接軌國際業務規範，修正信託及公司服務提供業之規範，將「擔任或安排他人擔任實質持股股東」調整為「名義持股股東」，使法規完全貼合FATF評鑑標準。

第三，建立跨機關共享與同異業照會機制，打破資訊壁壘，允許監理與執法機關調取違規受裁罰名單與資料；同時建立金融機構與虛擬資產業者間的同業及異業照會機制，強化即時查證與不法金流攔阻能力。

法務部表示，考量洗錢或資恐行為之不法金流，常涉及法定貨幣及虛擬資產間轉換，有相互查證必要，因此增訂相關配套，至於照會範圍、項目等將由主管機關另定辦法規範。