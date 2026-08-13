快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

洗錢防制法翻修 罰則加重

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

法律程序示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
法律程序示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

行政院會今（13）日擬通過《洗錢防制法》修正草案，針對未登記的虛擬資產、第三方支付事業或人員若涉及洗錢，金額達1億元以上，將處三年以上、十年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；若洗錢金額未達1億元，刑度則為六個月以上、五年以下有期徒刑。

法務部表示，現行法規雖對未完成登記或登錄，就提供服務的虛擬資產或第三方支付業者設有刑責，但因該行為先前未列入「特定犯罪」，導致業者規避監理並進而從事洗錢時，無法適用洗錢罪追究刑事責任。

此次修法特別將未依法登記營業罪，以及《虛擬資產服務法》第48條第1項等違法經營與未經許可發行穩定幣之罪，一併增列為特定犯罪，補齊制度漏洞。

根據先前法務部預告草案，此次修法重點聚焦在未登記的虛擬資產、第三方支付的事業或人員，若涉及洗錢，金額達到1億元以上，將處三年以上、十年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。若洗錢金額未達1億元，刑度則為六個月以上、五年以下有期徒刑。

除重懲新興洗錢管道外，此次修正草案還包含三大配套主軸。第一，明確「實質受益人」定義與罰則，參考防制洗錢金融行動工作組織（FATF）國際標準，明定實質受益人是指對客戶或法人具最終有效控制權之自然人，或由他人代為交易之本人。

同時授權主管機關訂定辨識方法，若業者違反審查規定，金融機構最高可處 1,000萬元罰鍰，指定非金融事業最高處500萬元罰鍰。

其次是接軌國際業務規範，修正信託及公司服務提供業之規範，將「擔任或安排他人擔任實質持股股東」調整為「名義持股股東」，使法規完全貼合FATF評鑑標準。

第三，建立跨機關共享與同異業照會機制，打破資訊壁壘，允許監理與執法機關調取違規受裁罰名單與資料；同時建立金融機構與虛擬資產業者間的同業及異業照會機制，強化即時查證與不法金流攔阻能力。

法務部表示，考量洗錢或資恐行為之不法金流，常涉及法定貨幣及虛擬資產間轉換，有相互查證必要，因此增訂相關配套，至於照會範圍、項目等將由主管機關另定辦法規範。

洗錢防制法 洗錢 第三方支付

延伸閱讀

司法新血上課不只聽法條 執行署桃園分署教戰虛擬幣追金流、斷洗錢路

專輔人員薪資擬調高！教育部修法增設資深優良專輔 月薪達6.8萬

加入詐團一人多工 洗錢提款累計168多萬元被判3年徒刑

立委支持增訂處罰軍人不忠言論 量刑條文保留協商

相關新聞

消防殉職⋯涉案移工已遣返 二審法院通緝

新竹縣新工消防分隊長游尚樺三年前搜救移工宿舍火警殉職，越南籍失聯移工黎文潘、武世力涉抽菸引發火災，被檢方依過失致死罪起訴，一審獲判無罪，二審前已被移民署遣返。游尚樺父親游木全昨淚訴，涉案移工已不可能回台灣受審，真相永遠石沉大海，「難道我兒子該死？」

洗錢防制法翻修 罰則加重

行政院會今（13）日擬通過《洗錢防制法》修正草案，針對未登記的虛擬資產、第三方支付事業或人員若涉及洗錢，金額達1億元以上，將處三年以上、十年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；若洗錢金額未達1億元，刑度則為六個月以上、五年以下有期徒刑。

移民署：確認未限制出境 依法遣返 絕無縱放

新竹縣新工消防分隊長游尚樺殉職，被控抽菸釀禍的兩名移工在二審前被遣返。移民署表示，遣送前函文詢問新竹地方法院，並確認沒有出境限制，均依入出國及移民法辦理，絕無縱放。

移工二審前遣返 法官：制度漏洞有檢討空間

新竹縣新工消防分隊長游尚樺殉職，兩名涉案移工一審獲判無罪，於檢方提上訴、案件尚未繫屬二審時，被移民署驅逐出境。有法官說，制度性漏洞，造成被害者家屬無奈及二次傷痛，有檢討空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。