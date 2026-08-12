台東知本農路涉圖利東映渡假村案 正、副議長祕書請回

台東縣政府辦理知本建和338巷農路改善工程，遭質疑涉及圖利議長吳秀華家族投資的「東映渡假村」，台東地檢署與調查單位今持續展開調查，上午陸續以證人身分帶回吳秀華祕書莊雅玲、前副議長林琮翰前祕書林茂松，2人經訊問後均請回。

檢調下午再以證人身分帶回前台東縣長、吳秀華胞兄吳俊立的邱姓助理，就相關工程及土地開發等事項進一步釐清。

據了解，檢調近期針對知本建和338巷農路改善工程是否涉及不法，以及工程與東映渡假村開發案間是否存在關聯展開調查，並陸續約談相關人士，以釐清工程推動過程、決策及相關人員間的關係。

今天上午，檢調先後通知莊雅玲、林茂松到案，兩人均以證人身分接受訊問，釐清其所知悉的工程及相關事項，訊後均獲請回。

下午檢調再通知邱姓助理到案，持續針對工程相關事證進行調查。目前全案仍在調查階段，相關人員均以證人身分接受訊問，是否涉及刑事不法，仍待檢調進一步釐清。