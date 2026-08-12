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跟騷女高三生遭制止 蘆洲男打爆外婆肝臟…重傷害罪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市蘆洲區一名游姓男子，今年4月28日下午在路上尾隨一名放學返家的李姓女高三生，並試圖上前搭訕，嚇得李女連忙打電話給外婆求救，當外婆在社區門口喝止游男時，竟遭其出手痛毆、腳踹，連趕來制止的當地信義里里長郭騰芳都被攻擊，打到外婆肝臟破裂，里長眼瞼及眼角撕裂傷，新北地檢署依涉犯跟騷法、重傷害及傷害罪嫌起訴游男。

據了解，41歲游男因家庭因素，精神狀況狀況不太穩定，先前也曾犯下類似跟騷案件。案發日下午4時許，游男獨自在蘆洲民族路上遊蕩時，眼見18歲李女和李女胞姊年輕貌美，竟一路尾隨對方試圖搭訕。

當李女察覺有異，當下機警地先在在人潮較多處徘徊避，避免遭到進一步尾隨，同時立刻致電外婆討救兵，72歲律姓外婆隨即下樓接應，並在社區門口處大聲喝止游男，未料激怒對方出手痛毆。

由於案發處鄰近信義里長郭騰芳服務處，郭男聽到打鬥聲前往制止，沒想到也遭游男毆傷，所幸路旁民眾及時出手壓制，交由到場員警處理。外婆和里長經送醫，診斷出頭部外傷、鼻骨及肋骨骨折、肩骨骨裂、全身多處血腫、肝臟撕裂傷；里長則為右眼瞼及眼角撕裂傷、右眼鼻淚管斷裂，兩人均對游男提告。

新北市蘆洲區41歲游男涉嫌跟騷一名李姓女高中生，並打傷女學生外婆及前來制止的里長，遭新北檢依重傷害罪嫌起訴。聯合報系資料照
新北市蘆洲區41歲游男涉嫌跟騷一名李姓女高中生，並打傷女學生外婆及前來制止的里長，遭新北檢依重傷害罪嫌起訴。聯合報系資料照

跟騷法

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