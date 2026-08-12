新北檢暑期法治小學堂開課啦！邀請學生、家長同遊地檢署與法院

新北地檢署觀護人日前與新北地方法院、更生保護會新北分會、犯罪被害人保護協會新北分會合辦暑期法治宣導暨青少年院檢參訪活動，邀請社區中家長和學生們同遊地檢署與法院，增進法律常識及對於司法制度的了解，同時加強反毒、反詐、反賄選、防範兒少性犯罪等觀念，以達到預防犯罪及降低被害的目的。

活動中，觀護人以生動活潑的有獎徵答與學生們互動，激發大家的學習動機；新北地院也設計模擬法庭，讓青少年可以穿上法袍進行角色扮演，扮演起小小司法官和律師個個踴躍，寓教於樂讓抽象的法治觀念與司法制度變得更具體、深植內心。

新北檢表示，法治宣導是遏止犯罪的關鍵第一步，希望這趟院檢參訪之旅，能讓青少年們更清楚司法制度，同時具備辨識生活中各類犯罪風險的能力，更期盼本能啟發青少年們對於司法工作的興趣，為未來培育更多關心社會、勇於守護公平正義的司法新血。

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