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詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴
知名廚師詹姆士（本名鄭堅克）遭控開設空殼公司，檢方清查發現他借款200萬元存入公司籌備帳戶，驗資並申請設立公司登記後旋即匯出款項，涉嫌公司法及商業會計法等罪，偵結起訴。
起訴指出，鄭是活躍於影視媒體的廚師，藝名「詹姆士」，2016年9月21日成立詹醬有限公司時，先以3名不知情友人名義借款將154萬元、16萬元、10萬元共200萬元，存入公司籌備處的帳戶內，作為公司驗資的股款證明，以申請文件表明股款已收足，並申請辦理公司設立登記。
鄭2016年9月19日委託會計師出具設立登記資本額查核報告書，向台北市政府申請設立登記，北市府審核後，2016年9月21日核准鄭的公司設立登記，鄭卻在2016年9月20日就將200萬元轉匯他人私人金融帳戶，損害主管機關對公司管理及資本額審核的正確性。
鄭在偵查中坦承借款200萬元設立公司，又將200萬元匯出償還借款，檢方另清查相關資本額查核報告書、資本額變動表、股東繳納現金股款明細表、相關匯款紀錄等，認定鄭涉嫌公司法「應收股款股東未實際繳納而以申請文件表明收足」、商業會計法「利用不正當方法致使財務報表發生不實結果」等罪，應從重以公司法論罪，偵結起訴。
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