台東知本338巷農路涉圖利案 檢調赴縣議會帶走正、副議長秘書

台東知本建和青海路三段338巷農路改善工程涉嫌圖利案持續擴大，檢調偵辦腳步再延伸至縣議會。檢調今天上午前往縣議會，以證人身分帶回縣議長吳秀華及副議長林琮翰的秘書，下午移送地檢署複訊。由於全案當時共有7名縣議員提列建議款，其中林琮翰更是提案人，兩名秘書遭帶回，使案件受到外界高度關注。

全案起因於縣府辦理知本建和青海路三段338巷農路改善工程，遭質疑工程實際改善路段與國民黨台東縣長參選人、縣議長吳秀華家族參與投資的「東映渡假村」聯外道路有所關聯，因而被控涉嫌圖利，並衍生工程程序及國有土地使用等爭議。

檢調日前已針對案件展開搜索，搜索地點包括縣府農業處及相關人員住處。農業處長許家豪、前科長蔡明翰於9日遭檢方聲押，法院裁定羈押禁見；昨天檢調再以證人身分帶回縣府秘書長盧協昌、交通及養護工程處副處長馬志安，以及原農業處吳姓承辦人，3人經檢察官複訊後，均於今天凌晨請回。

如今偵辦範圍進一步延伸至縣議會，檢調今天上午進入縣議會，帶回吳秀華及林琮翰的秘書調查，顯示檢方正進一步釐清工程建議款的提列、核定及執行過程，以及相關人員在其中扮演的角色。

值得注意的是，該項工程當時共有7名縣議員提列建議款，合計380萬元，其中林琮翰提列100萬元並擔任提案人，其餘6名議員分別為翁麗吟、尤忠正、古志成、鄭崗山、楊招信各提列50萬元，黃碧妹則提列30萬元。

案件告發者、無黨籍縣議員林參天先前即呼籲檢調，應一併釐清這7名縣議員提列建議款的過程，調查合計380萬元的建議款是否涉及不法，以及工程從提案、核定到發包施工的相關程序是否符合規定。

目前檢調已從縣府農業處相關人員、縣府官員進一步查到縣議會，偵辦範圍逐步擴大。不過，包括今日被帶回的兩名議員秘書在內，均是以證人身分接受調查，是否涉及刑責，仍待檢調進一步釐清。