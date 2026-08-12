走廊除蠟未警示害主任檢察官滑倒骨折 彰檢、廠商要賠42萬確定

彰化地檢署前主任檢察官吳怡盈4年前加班，行經彰檢走廊，因保升物聯公司黃姓除蠟工未設警示，踩到藥劑滑倒骨折，術後併發創傷後壓力症，吳女求償百萬元。保升公司辯稱，吳女明知濕滑仍穿有跟鞋，與有過失，彰檢稱走廊屬內部管制廳舍，公告同仁勿上班，非公共設施。一審認吳女無過失，保升、黃女、彰檢需負連帶賠償責任，判賠42萬餘元，台中高分院近日審結，駁回上訴確定。

判決指出，保升物聯公司承攬彰檢清潔工程，2022年2月12日上午，指派黃女在二樓走廊除蠟，未設警示或圈圍設施，也未派人監督。時任主任檢察官的吳怡盈，行經走廊踩到藥劑滑倒，受有右側肱骨骨折、右肩僵硬等傷害。

吳怡盈事後併發創傷後壓力症、焦慮憂鬱的適應障礙、睡眠障礙等症狀，支出醫療、諮商及看護等費用請求慰撫金，合計求償122萬9051元，對保升公司、黃姓女子及彰化地檢署提起訴訟。

彰化地院審理時，保升公司辯稱，與黃女是承攬非僱傭，不受其指揮監督；黃女則稱每次施工都通知彰檢公告周知，吳女知悉除蠟工程仍執意經過，與未設標誌無因果關係，縱有因果關係，其明知危險仍執意進入，亦與有過失，應減輕或免除賠償。

彰檢則稱，走廊為內部管制廳舍，事故當天為假日且已公告勿上班，非公共設施。

彰化地院審理後，保升公司與黃姓女子具指揮監督關係，應負帶連帶賠償，彰檢管理也有欠缺，應負國賠責任，原求償慰撫金100萬元，酌定20萬元，其餘駁回，全案判賠42萬9051元。

保升公司不服上訴，主張彰檢已通知員工當日勿加班，吳怡盈仍執意前往，且明知走廊濕滑仍穿有跟鞋行走，與有過失，應酌減賠償，也指慰撫金過高。

台中高分院近日審結，彰檢僅提醒同仁注意地面濕滑，未禁止加班，證人證詞與事實不符，監視器畫面顯示吳女已刻意避開濕滑處，難認有過失，慰撫金核定也屬適當，判決駁回上訴，不得上訴，全案確定。