新北市議員王威元涉貪 疑為助廠商拿標案行賄新北市府局處承辦人

新北市議員王威元為特定標案，涉嫌以現金和禮品行賄新北市府某局處承辦人，結果不但遭對方拒收，還向政風系統回報。新北地檢署昨指揮調查局新北市調處，依涉犯貪汙治罪條例搜索對王威元住所、服務處等8個處所，約談王威元及柯姓助理共5人，檢察官複訊後，諭知王、柯各以200萬、50萬元交保，其餘被告請回。

據了解，王威員在案情中屬行賄方，是因為他在今年初，為了替特定廠商能順利取得新北市府某局處的工程標案，出手行賄該局處負責發包標案的業務承辦人，已涉嫌貪汙違背職務行賄罪。

不料當王威元以議員身分，帶著數十萬現金和禮物試圖行賄該承辦人，不僅無功而返，還嚇到當事人，轉頭便循政風系統陳報。新北市府政風處經自清先行蒐證後，向新北檢提出檢舉，再由檢察官指揮新北市市調處進行後續偵辦。