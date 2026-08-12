「葉霸」嗆傅崐萁遭拉出場 藍營2黨工強制罪判拘役

花蓮退休老師「葉霸」葉春蓮去年大罷免期間，在國民黨縣黨部舉辦活動當面嗆傅崐萁，遭余姓、熊姓黨工推拉出場。花蓮地方法院審理，認為會場是公眾場所，依強制罪分別判處拘役50天及30天，可易科罰金，可上訴。

判決書指出，去年3月2日國民黨縣黨部在中正體育館辦活動，立委傅崐萁在舞台上發表言論時，80歲的葉春蓮走到舞台前方嗆「傅崐萁請你不要再到處做壞事」，傅崐萁以麥克風表示「交給警察人員處理」等語，他的隨扈見沒有警察處理，引導葉春蓮到前排座位坐下。

葉春蓮坐下後，熊姓女黨工等人上前要求她離開，葉自行站起身說「不要碰我」，縣黨部余姓副主委及熊女等人以拉扯、推擠方式簇擁將葉推到體育館大門，熊女還張開雙手作勢不讓葉返回會場內。余則將葉拉到體育館大門前，後來熊女上前阻止，將余拉走，葉春蓮經其他人員勸導後自行離開。

全案審理時，熊姓女黨工坦承不諱，余坦言拉人，強調當天是縣黨部承租場地辦活動，葉春蓮沒有受邀，卻在舞台前耍賴，強調為了維護秩序才把葉拉出場外。

余的辯護人說，當天是國民黨內部為主活動，現場民眾都穿著背心或可辨識的衣物，雖然沒有落實完全管制，但是可以信賴來參加的人是花蓮縣黨部所屬社團，場內秩序由主辦單位負責，警力只負責場外維護秩序。

證人國民黨縣黨部主委盧新榮說，當時縣黨部辦理政策說明會，是對各鄉黨部人員及工作委員會進行政策說明，沒有對外開放，有要求到場的人簽到，但沒有落實查證身分。余當天負責交通、維持秩序，熊女是志工，沒有被分配工作。

承審法官勘查現場影片，認為活動雖由國民黨縣黨部主辦，但中正體育館是公開場所，沒有實質身分查核及入場管制，場外也有警力進駐。葉春蓮多次喊「不要碰我」，余姓副主委仍強拉她離開，依強制罪判處拘役50天，得易科罰金5萬元；熊女坦承犯行，後來有阻止余繼續拉人，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

去年大罷免期間，「葉霸」葉春蓮參與罷免傅崐萁不遺餘力。聯合報系資料照