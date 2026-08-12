移工抽菸疑害消防員殉職…官司沒定讞就被遣返 移民署：依法行政

新竹縣湖口鄉2023年12月發生移工宿舍火警，新工消防分隊長游尚樺搜救時不幸殉職，檢方事後起訴兩名涉嫌抽菸釀禍的失聯越南籍移工黎文潘與武世力，惟地院一審判決無罪，移民署隨即在今年5月將2人驅逐出境。家屬不服上訴，高等法院6月開庭時才發現2人已返回越南，引發家屬質疑移民署「縱放人犯」。對此，移民署今天澄清，相關程序均依入出國及移民法辦理，絕無縱放情事。

報導指出，黎、武兩名移工被捕後移送收容所，新竹地檢署依過失致死、公共危險等罪嫌起訴，新竹地方法院先後在去年10月與今年5月判2人無罪。移民署今年5月執行遣送，直至高等法院今年6月開庭時，家屬才知2人早已離境，痛批行政機關機制作業失當，縱放人犯。

移民署回應，依入出國及移民法第36條第3項規定，知悉外國人涉刑事案件時，應於強制驅逐出國前通知司法機關；經確認2人未被限制出境（海）且無羈押情事後，始依法執行遣送，均屬依法行政。

針對收容期限質疑，移民署說明，依司法院釋字第708號解釋意旨，行政收容目的係為確保強制驅逐出國處分之執行，並非逮捕拘禁犯罪嫌疑人，不得以行政收容代替刑事羈押。此外，法條規定同一事件收容期限合計最長不得逾100日，若實施「無限期收容」以等待訴訟定讞，將違反大法官解釋意旨。

移民署強調，對殉職消防員致上最高敬意，也理解家屬追求真相的心情，將嚴謹面對各界建言，持續與司法機關緊密合作以優化行政作業流程，兼顧社會安全與司法正義。

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