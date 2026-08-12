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碩士工程師解鎖前妻手機翻拍對話紀錄 提告侵害配偶權自己先被判刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

碩士畢業的林姓工程師趁著探視子女機會解鎖前妻手機，翻拍前妻與李姓男子的對話紀錄與傳送照片，作為提出侵害配偶權訴訟的證據；前妻察覺有異提告，林原本主張是為了蒐證，並非無故，至法院審理才認罪，依無故取得他人電腦設備之電磁紀錄罪判刑2月。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，林姓工程師與妻子於2024年10月間登記離婚並分居，去年6月間林前往前妻台南市東區住處探視2名未成年子女，趁前妻將IPHONE手機放在屋內且未加注意，輸入前妻的密碼解鎖，入侵LINE通訊軟體，窺視前妻與李姓男子的對話紀錄與照片。

林再用自己手機翻拍前妻與李非公開的對話內容，將對話紀錄以文字檔匯出，傳送至自己手機內；林之後用翻拍照片及文字檔作為證據，向台南地方法院對前妻提起侵害配偶權民事訴訟，前妻收到民事起訴狀後察覺有異，向台南地檢署提出妨害電腦使用告訴。

偵訊時，林承認翻拍前妻LINE對話紀錄，但辯稱他是為了進行侵害配偶權蒐證，才會設法取得該對話紀錄，並非「無故」；檢方指出，夫妻雙方固互負忠貞義務，然人格各自獨立，非謂配偶之一方即可侵害另一方隱私權及對電磁紀錄支配權，甚至要被迫放棄個人隱私權。

檢方表示，林與前妻離婚已長達8個多月，早已無婚姻關係存續的同居及忠誠義務，林更無任何法律上權限或正當理由可任意干涉、監控前妻私生活；林僅為求自身民事訴訟舉證之便，即擅自輸入密碼解鎖前妻手機並竊錄、取得內部電磁紀錄，其手段已逾越社會通念所能容忍界線。

檢方認定，林姓工程師所辯，顯為卸責之詞，不足採信，林犯行明確，依法提起公訴；台南地院審理時，林自白犯罪，裁定改以簡易判決處刑，林觸犯無故竊錄他人非公開談話罪、無故輸入他人密碼入侵電腦設備罪等罪，應從一重論以無故取得他人電腦設備之電磁紀錄罪。

法院審酌，林身為工程師、碩士畢業，依其智識能力，應知前妻手機內電磁紀錄及言論，均屬個人隱私範疇，仍在未經前妻同意或有其他合法權源狀況下，侵害前妻隱私權，缺乏尊重他人隱私法益法治觀念；考量林在審理時認罪，育有4歲及7歲之子，尚未達成調解，判刑2月。

林姓工程師趁著探視子女機會解鎖前妻手機，翻拍前妻與李姓男子的對話紀錄與傳送照片，作為提出侵害配偶權訴訟的證據，法院判刑2月。聯合報系資料照
林姓工程師趁著探視子女機會解鎖前妻手機，翻拍前妻與李姓男子的對話紀錄與傳送照片，作為提出侵害配偶權訴訟的證據，法院判刑2月。聯合報系資料照

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