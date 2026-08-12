恆春警辦案動私刑「警棍」抽打慣竊致死　二審仍判6年4月

時任屏東縣恆春警分局詹姓員警查緝機車竊案時，用警棍痛擊蔡姓竊嫌，造成蔡男腹部內臟破裂出血，因未及時就醫致死，一審屏東地院依犯公務員假借職務上的權力，故意犯傷害致死罪，處有期徒刑6年4月，全案上訴後，高雄高分院今宣判，維持原有刑度。可上訴。詹男執勤時導致蔡男死亡，事後已離開警界，目前從事保全、瓦斯配送員。

判決指出，2024年2月16日傍晚，詹男當時與另名同事處理車禍，因警網通報蔡姓男子疑似偷竊機車，詹男聽到無線電呼叫後，隨即騎乘警用機車前往支援。

同日下午5時48分許，詹男騎機車抵達現場，見蔡男站在行竊機車旁，想起下午在派出所警詢時蔡男態度，又疑似想要行竊，竟拿出三節甩出式伸縮警棍，將蔡男壓到牆角後，持警棍多次痛毆。

蔡男不堪被打，同意詹男帶他回旅社搜索，但詹男等人見蔡男已經站不穩，仍未將蔡男送醫，反而在搜索結束後將蔡男帶回派出所製作筆錄，同日晚間8時許，蔡男已因傷重倒在派出所，無呼吸心跳，送醫急救，診斷為脾臟裂傷併大量內出血死亡。

屏東地院審理時，詹男供稱，他花很多心力偵查案件，如果找不到犯嫌，會友破案壓力，加上當時恆春竊盜案件量上升，才一時疏忽犯下此案。

合議庭審酌詹男曾有多次獲獎紀錄，當時基於想要將被害人繩之以法心態，一時情緒失控犯下此案，考量詹男與蔡男家屬達成調解，並賠償完畢，犯後態度尚佳，依犯公務員假借職務上的權力，故意犯傷害致死罪，處有期徒刑6年4月。

全案上訴後，高雄高分院認為詹男在其他轄區任職時，有多次與民眾溝通態度及用語不妥，而有執勤不當及態度不佳情形，考量他認罪且和對方家屬和解，就舉止衝動部分也持續進行心理診療，刑度仍維持6年4月不變。可上訴。