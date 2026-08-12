29歲勇消殉職2移工涉案未定讞卻被遣返出境 父淚喊：我兒子該死？

時年29歲的新竹消防分隊長游尚樺2023年執行火警救援任務時殉職，涉嫌造成火災的2名逃逸移工，因涉過失致死罪遭起訴，一審無罪，檢方不服，依法提起二審上訴。未料二審開庭時，被告卻已被遣返回國。游尚樺父親游木全今早接受本報訪問表示，一審判無罪不代表二審、三審也會無罪，若最終真的無罪定讞，他會含淚接受，如今他們不可能回台灣受審，即使發布通緝也於事無補，真相永遠石沈大海。

游木全說，兒子當年學測成績優異，毅然選擇警大消防系，畢業後分發到消防隊，守護社會安全，沒想到卻在救火過程中殉職。兒子離世至今2年多，他始終無法走出傷痛，全身一直穿著黑色衣物，從未穿過其他顏色，「白髮人送黑髮人真的很痛」，每每想到兒子年紀輕輕就為救人犧牲，更讓他難以釋懷。

對於2名移工遭驅逐出境，游木全更難以接受。他說，當初並沒有人主動告知被告已離境，直到收到法院的通緝通知單，才知道被告竟然遭遣返。談到後續司法，他搖頭說「司法已經打死結，走不下去了」，逃逸移工返回越南，後續究竟如何釐清責任、追究刑責、只認出非法雇主等，恐怕都成為問題。

游木全近2年來全力投入此案，一路走到現在，而讓家屬無法接受的是，兒子為了救人犧牲，相關責任卻始終沒有完整釐清，明明是住在裡面的人放火，「難道我兒子該死了嗎？」他哽咽說著。游木全強調，若最終經過完整審判、三審定讞確定無罪，他願意含淚接受，但至少應該讓司法程序走完，給家屬一個完整交代。

游木全指出，案件牽涉的不只是2名逃逸移工，還包括違建、非法雇主及相關管理責任。當時火災現場違建隔間複雜、濃煙密布，兒子又因現場有人受困的訊息，進入火場救援，最終不幸殉職。游木全認違建並未立即拆除，若相關單位能有效處理違建及非法雇工問題，悲劇或許不會發生。

此案發生後，違建並未立即拆除，他不斷蒐集相關證據，甚至提供多張空拍圖，新竹縣府拖到今年2月才拆除，若再發生了「怎麼辦？」他說，10多年前高雄氣爆，市政府協助受害家屬、警消代位求償；屏東明揚大火，縣政府也積極為殉職消防員提出刑、民事訴訟，幫死者及家屬討公道；但他兒子英勇救災救人，不幸殉職，新竹縣府卻未對逃逸移工、非法雇主及違建屋主代位求償，還推諉卸責，讓他相當痛心。