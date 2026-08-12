立法院司機拿鐵釘插主任卡脊椎斷裂…逃亡22年遭逮 更一審判7年徒刑

立法院前司機戴小潮不滿鄭姓總務組主任收回、報拆宿舍違建，2000年拿長13公分鐵釘猛刺鄭的背部，鐵釘還卡在脊椎骨斷裂，一、二審依殺人未遂罪判刑7年，最高法院撤銷發回更審。戴逃亡22年被通緝，今年初才緝獲歸案，台灣高等法院更一審今僅撤銷沒收部分，仍維持判戴7年徒刑，可上訴。

戴小潮原先是立法院雇用的司機，因擅自將宿舍搭蓋違章建築，並轉租他人作為餐廳，1996年間被鄭依職權收回，並報請縣府拆除，而心生怨懟。戴2000年11月18日上午近11時，在立法院見鄭走進洗衣部，便尾隨拿固定免洗筷塑膠套釘座上、長13.1公分的鐵釘猛刺鄭多下，鐵釘插入鄭的背部4公分，卡在脊椎骨斷裂。

鄭轉身反抗，又被戴拿釘座猛毆臉部，直到洗衣部女員工呼救，其餘員工上前分開兩人，戴趁隙逃離現場，鄭則經立法院醫務室轉送台大醫院開刀取出鐵釘，才倖免於難。

戴小潮否認犯行，供稱當天他要去洗衣部時，鄭走在後方要超越時，推了他一下，然後兩人互毆，他因打不過鄭才一時氣憤掉頭隨手拿取鐵釘刺鄭背部一下，當日是突發事件，他沒有殺人意思，且他所受傷勢比鄭還重。

一、二審皆依殺人未遂罪判戴小潮7年徒刑，最高法院撤銷發回更審，未料高院更一審審理期間，戴逃亡並於2004年8月12日發布通緝，直到今年1月14日才緝捕歸案。

高院更一審開庭時，目前由社會局安置在安養中心的戴小潮坐輪椅出庭，面對合議庭詢問均沉默不語，連出生年月日都回答「不記得」。鄭作證指出，當時立法院醫務室發現他背部有一根刺，拔不下來，才送去台大醫院手術取出，醫生說「差0.1公分我就沒命了」，在鄭陳述時，戴一度朝鄭辱罵髒話。