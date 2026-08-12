老老照顧悲歌…台南84歲妹不忍91歲姊病痛持刀割頸 檢殺人罪起訴送審

84歲葉姓婦人長期照顧91歲臥病胞姊，日前她疑不忍胞姊飽受病痛折磨，持刀殺害胞姊，事後伴屍數小時，次日凌晨才向警方報案，事後被羈押。當地里長哽咽感嘆兩姊妹感情好，直言「老老照顧」愈來愈多，這悲劇是「台灣老人的悲哀」，台南地檢署依殺人罪提起公訴。

據了解，葉姓姊妹都未婚，同住台南市中西區藥王里一棟公寓內；鄰居說，葉婦因姊姊長年病痛，約7年前搬去同住。里長邱彌文說，姊姊個性獨立且內向、不喜歡麻煩他人，也不愛社交，後來與妹妹同住，開啟老老照顧生活，因兩人都不願去安養中心，寧可相依為命，難以導入外部資源。

邱彌文說，他去探望時姊姊也不太愛開門，會說「沒什麼事」，發生這起悲劇是「台灣老人的悲哀」；葉姓姊妹姊妹感情很好，妹妹獨自承擔照顧姊姊的責任，無論在體力或心理上都是極大的壓力。他有向社會局提報為獨居老人，也會定期送物資。

據了解，葉姓姊姊今年3月跌倒後行動不便，如廁不便還需頻繁換尿布，4月28日姊姊透露不堪病痛的厭世想法，妹妹長期的照護壓力瞬間崩潰，深夜涉持刀朝姊姊右頸割畫，但因力氣太小，未一刀畢命，待姊姊氣絕，她順手將凶刀擦拭乾淨，直到29日凌晨才打電話請姪子報案。

起訴書指出，葉姓婦人與姊姊同住在姊姊承租的房屋，今年3月5日晚間，姊姊在住處房間內跌倒後，不良於行，需靠行動輔助器及妹妹攙扶才能行走；4月28日晚間6時許，妹妹因照顧姊姊而發生口角，妹妹至廚房拿水果刀、菜刀各一把，持刀械攻擊躺臥在床上的姊姊。

葉姓婦人切破姊姊右總頸動脈及造成腦幹外傷性早期中度軸尖損傷，姊姊因而當場死亡；檢察官認定，葉婦所為涉犯刑法家庭暴力之殺人罪嫌，本月6日依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴，移審台南地院，本案將由國民法官開庭審理。

台南市衛生局指出，葉婦姊姊因跌倒需長照服務，今年4月28日照顧管理專員到府訪視，評估行動、沐浴及飲食等日常功能皆無法自理，屬長照需求等級第7級中重度失能，立即規畫後續服務，並銜接照顧資源；葉婦當時說，盼先住院並聘請看護，出院後再銜接機構喘息，未料當晚就發生憾事。

邱彌文說，政府對於高齡者進入日照或長照體系並無強制要求，完全仰賴長者意願或家屬體力支撐，一旦照顧者崩潰，兩位長者將同時陷入危機，葉婦可能不忍心看到姊姊這麼痛苦才行凶；市長黃偉哲於案發後表示，老老照顧已成為許多家庭現況，呼籲市民務必及早善用長照資源。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線