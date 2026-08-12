快訊

人設崩壞！育兒網紅毒駕載幼女肇事 MDA濃度超標45.7倍檢訴求重刑

2026國旅補助攻略一次看！平日住宿「最高折3200元」、26家遊樂園免費玩

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

聽新聞
0:00 / 0:00

老老照顧悲歌…台南84歲妹不忍91歲姊病痛持刀割頸 檢殺人罪起訴送審

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

84歲葉姓婦人長期照顧91歲臥病胞姊，日前她疑不忍胞姊飽受病痛折磨，持刀殺害胞姊，事後伴屍數小時，次日凌晨才向警方報案，事後被羈押。當地里長哽咽感嘆兩姊妹感情好，直言「老老照顧」愈來愈多，這悲劇是「台灣老人的悲哀」，台南地檢署依殺人罪提起公訴。

據了解，葉姓姊妹都未婚，同住台南市中西區藥王里一棟公寓內；鄰居說，葉婦因姊姊長年病痛，約7年前搬去同住。里長邱彌文說，姊姊個性獨立且內向、不喜歡麻煩他人，也不愛社交，後來與妹妹同住，開啟老老照顧生活，因兩人都不願去安養中心，寧可相依為命，難以導入外部資源。

邱彌文說，他去探望時姊姊也不太愛開門，會說「沒什麼事」，發生這起悲劇是「台灣老人的悲哀」；葉姓姊妹姊妹感情很好，妹妹獨自承擔照顧姊姊的責任，無論在體力或心理上都是極大的壓力。他有向社會局提報為獨居老人，也會定期送物資。

據了解，葉姓姊姊今年3月跌倒後行動不便，如廁不便還需頻繁換尿布，4月28日姊姊透露不堪病痛的厭世想法，妹妹長期的照護壓力瞬間崩潰，深夜涉持刀朝姊姊右頸割畫，但因力氣太小，未一刀畢命，待姊姊氣絕，她順手將凶刀擦拭乾淨，直到29日凌晨才打電話請姪子報案。

起訴書指出，葉姓婦人與姊姊同住在姊姊承租的房屋，今年3月5日晚間，姊姊在住處房間內跌倒後，不良於行，需靠行動輔助器及妹妹攙扶才能行走；4月28日晚間6時許，妹妹因照顧姊姊而發生口角，妹妹至廚房拿水果刀、菜刀各一把，持刀械攻擊躺臥在床上的姊姊。

葉姓婦人切破姊姊右總頸動脈及造成腦幹外傷性早期中度軸尖損傷，姊姊因而當場死亡；檢察官認定，葉婦所為涉犯刑法家庭暴力之殺人罪嫌，本月6日依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴，移審台南地院，本案將由國民法官開庭審理。

台南市衛生局指出，葉婦姊姊因跌倒需長照服務，今年4月28日照顧管理專員到府訪視，評估行動、沐浴及飲食等日常功能皆無法自理，屬長照需求等級第7級中重度失能，立即規畫後續服務，並銜接照顧資源；葉婦當時說，盼先住院並聘請看護，出院後再銜接機構喘息，未料當晚就發生憾事。

邱彌文說，政府對於高齡者進入日照或長照體系並無強制要求，完全仰賴長者意願或家屬體力支撐，一旦照顧者崩潰，兩位長者將同時陷入危機，葉婦可能不忍心看到姊姊這麼痛苦才行凶；市長黃偉哲於案發後表示，老老照顧已成為許多家庭現況，呼籲市民務必及早善用長照資源。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

84歲葉姓婦人長期照顧91歲臥病胞姊，她疑不忍胞姊飽受病痛折磨，持刀殺害胞姊，台南地檢署依殺人罪提起公訴。圖／讀者提供
84歲葉姓婦人長期照顧91歲臥病胞姊，她疑不忍胞姊飽受病痛折磨，持刀殺害胞姊，台南地檢署依殺人罪提起公訴。圖／讀者提供

殺人 台南 長期照顧 社會局

延伸閱讀

獨／她參加婚宴在停車場滑倒摔傷頸椎 南院判五星級酒店要賠89萬餘元

為何男生都喜歡姐姐？大批男網友齊讚：1特質太加分

周行一／天底下找不到的舅舅高希均

陽光行動／喪子之痛 殉職警爸：毒駕是蓄意殺人

相關新聞

老老照顧悲歌…台南84歲妹不忍91歲姊病痛持刀割頸 檢殺人罪起訴送審

84歲葉姓婦人長期照顧91歲臥病胞姊，日前她疑不忍胞姊飽受病痛折磨，持刀殺害胞姊，事後伴屍數小時，次日凌晨才向警方報案，事後被羈押。當地里長哽咽感嘆兩姊妹感情好，直言「老老照顧」愈來愈多，這悲劇是「台灣老人的悲哀」，台南地檢署依殺人罪提起公訴。

29歲勇消殉職2移工涉案未定讞卻被遣返出境 父淚喊：我兒子該死？

時年29歲的新竹消防分隊長游尚樺2023年執行火警救援任務時殉職，涉嫌造成火災的2名逃逸移工，因涉過失致死罪遭起訴，一審無罪，檢方不服，依法提起二審上訴。未料二審開庭時，被告卻已被遣返回國。游尚樺父親游木全今早接受本報訪問表示，一審判無罪不代表二審、三審也會無罪，若最終真的無罪定讞，他會含淚接受，如今他們不可能回台灣受審，即使發布通緝也於事無補，真相永遠石沈大海。

新北市議員王威元涉貪 疑為助廠商拿標案行賄新北市府局處承辦人

新北市議員王威元為特定標案，涉嫌以現金和禮品行賄新北市府某局處承辦人，結果不但遭對方拒收，還向政風系統回報。新北地檢署昨指揮調查局新北市調處，依涉犯貪汙治罪條例搜索對王威元住所、服務處等8個處所，約談王威元及柯姓助理共5人，檢察官複訊後，諭知王、柯各以200萬、50萬元交保，其餘被告請回。

「葉霸」嗆傅崐萁遭拉出場 藍營2黨工強制罪判拘役

花蓮退休老師「葉霸」葉春蓮去年大罷免期間，在國民黨縣黨部舉辦活動當面嗆傅崐萁，遭余姓、熊姓黨工推拉出場。花蓮地方法院審理，認為會場是公眾場所，依強制罪分別判處拘役50天及30天，可易科罰金，可上訴。

移工抽菸疑害消防員殉職…官司沒定讞就被遣返 移民署：依法行政

新竹縣湖口鄉2023年12月發生移工宿舍火警，新工消防分隊長游尚樺搜救時不幸殉職，檢方事後起訴兩名涉嫌抽菸釀禍的失聯越南籍移工黎文潘與武世力，惟地院一審判決無罪，移民署隨即在今年5月將2人驅逐出境。家屬不服上訴，高等法院6月開庭時才發現2人已返回越南，引發家屬質疑移民署「縱放人犯」。對此，移民署今天澄清，相關程序均依入出國及移民法辦理，絕無縱放情事。

碩士工程師解鎖前妻手機翻拍對話紀錄 提告侵害配偶權自己先被判刑

碩士畢業的林姓工程師趁著探視子女機會解鎖前妻手機，翻拍前妻與李姓男子的對話紀錄與傳送照片，作為提出侵害配偶權訴訟的證據；前妻察覺有異提告，林原本主張是為了蒐證，並非無故，至法院審理才認罪，依無故取得他人電腦設備之電磁紀錄罪判刑2月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。