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車主放任親友酒駕遭罰12萬不繳 行政執行署新竹分署扣薪追繳
苗栗縣一名車主明知親友飲酒，仍放任開車，遭罰鍰12萬元，行政執行署新竹分署加強執行清理酒、毒駕罰鍰案件，連同牌照稅、地價稅、汽車燃料使用費等，扣薪繳清共14萬餘元欠費。
新竹分署今天發布案例，一名車主與其親友聚會飲酒後，明知該親友酒精濃度超過規定標準以上，竟仍任由該親友駕駛車子行駛於道路，而不予禁止駕駛，其親友因不勝酒力而肇事，新竹區監理所依道路交通管理處罰條例，裁處12 萬元罰鍰，並吊扣汽車牌照24個月。
新竹分署查出車主另滯欠使用牌照稅、地價稅、汽車燃料使用費等，共欠繳14萬餘元，因逾期未繳，由新竹區監理所、苗栗縣政府稅務局陸續移送強制執行，分署對車主工作的公司，核發扣薪命令，公司收到命令後，隨即簽發支票，一次繳清14萬餘元的欠費及罰鍰。
新竹分署指出，這起義務人雖非酒駕行為人，然其任由親友酒後駕駛其所有汽車之行為，已危及其他用路人行的安全，依現行規定，應比照酒駕行為裁處罰鍰，分署就酒、毒駕罰鍰案件持續加強執行，並同步啟動關懷機制，如有發現酒癮個案，亦主動提供義務人酒癮治療相關資訊與資源轉介，引導酒駕者戒治之途徑，盡量減少相關風險產生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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