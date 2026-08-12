國民黨新北議員王威元涉貪移送新北檢 200萬元交保

選前3個月，國民黨新北市三重區議員王威元因涉嫌針對特定標案行賄，昨天被新北地檢署指揮調查局搜索服務處及住處等相關處所，依涉犯貪汙治罪條例偵辦，今天凌晨移送地檢署，稍早檢方令王威元200萬元交保。

甫卸任新北市議會國民黨團書記長的王威元，是國民黨三重、蘆洲地區僅有的2席議員之一，先前曾不實指控當時還是議員的民進黨立委李坤城，利用新北市水利局施作汙水工程造成損鄰要求高額賠償，被依涉犯選罷法起訴，如今又傳出涉貪，再度衝擊選情。

昨天新北市調處兵分8路搜索，據稱行動主要重點在保全證據，今天凌晨3時許包括王威元、柯姓助理、以及廠商共5人移送新北地檢署。檢方複訊後，認定王威元涉嫌違反貪汙治罪條例，強制處分200萬元交保、柯姓助理50萬元交保，其餘被告請回。