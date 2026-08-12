台東農路拓寬涉圖利案 再約談縣府3官員…今凌晨請回

台東檢調偵辦建和338巷農路拓寬涉嫌圖利「東映國際度假村」開發案，繼日前搜索並約談縣府農業處長許家豪、前科長蔡明翰等人後，昨再以證人身分約談縣府秘書長盧協昌、交通及養護工程處副處長馬志安，以及吳姓前承辦人，3人昨晚移送地檢署複訊，檢察官訊問後於今天凌晨請回。

台東地檢署與調查局台東縣調查站日前偵辦建和338巷農路拓寬案，懷疑相關工程可能涉及圖利農路上方「東映國際度假村」開發案，檢調先前已發動搜索，並將許家豪、蔡明翰及相關人員以涉嫌圖利罪嫌身分帶回偵訊。

檢察官複訊後認為許、蔡涉嫌重大，且有串證之虞，向台東地方法院聲請羈押禁見。法院先後兩度召開羈押庭，最終裁定2人羈押禁見。

檢調昨天上午再度前往縣府，約談盧協昌、馬志安及吳姓前承辦人。據了解，3人在案發相關期間均曾涉及農路工程或行政業務，因此檢調以證人身分進一步了解農路拓寬案的決策、工程推動及相關行政程序。

3人昨天深夜被移送地檢署複訊，檢察官訊問後，今天上午表示，盧協昌、馬志安及吳姓前承辦人均維持證人身分，於凌晨請回。

檢調目前持續釐清農路拓寬工程從規畫、設計、發包到施工過程是否涉及不法，以及相關人員與「東映國際度假村」開發案之間是否存在利益關聯。由於案件仍在偵辦中，檢調尚未公布更多具體偵查內容。全案後續將由檢方持續追查相關工程決策及行政程序，並釐清是否有其他涉案人員。

台東市建和338巷農路拓寬工程，因被檢舉疑涉及圖利上方「東映國際度假村」開發案，台東檢調持續追查相關工程程序及是否涉及不法。記者尤聰光／攝影