快訊

人設崩壞！育兒網紅毒駕載幼女肇事 MDA濃度超標45.7倍檢訴求重刑

2026國旅補助攻略一次看！平日住宿「最高折3200元」、26家遊樂園免費玩

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

聽新聞
0:00 / 0:00

台東農路拓寬涉圖利案 再約談縣府3官員…今凌晨請回

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東檢調偵辦建和338巷農路拓寬涉嫌圖利「東映國際度假村」開發案，繼日前搜索並約談縣府農業處長許家豪、前科長蔡明翰等人後，昨再以證人身分約談縣府秘書長盧協昌、交通及養護工程處副處長馬志安，以及吳姓前承辦人，3人昨晚移送地檢署複訊，檢察官訊問後於今天凌晨請回。

台東地檢署與調查局台東縣調查站日前偵辦建和338巷農路拓寬案，懷疑相關工程可能涉及圖利農路上方「東映國際度假村」開發案，檢調先前已發動搜索，並將許家豪、蔡明翰及相關人員以涉嫌圖利罪嫌身分帶回偵訊。

檢察官複訊後認為許、蔡涉嫌重大，且有串證之虞，向台東地方法院聲請羈押禁見。法院先後兩度召開羈押庭，最終裁定2人羈押禁見。

檢調昨天上午再度前往縣府，約談盧協昌、馬志安及吳姓前承辦人。據了解，3人在案發相關期間均曾涉及農路工程或行政業務，因此檢調以證人身分進一步了解農路拓寬案的決策、工程推動及相關行政程序。

3人昨天深夜被移送地檢署複訊，檢察官訊問後，今天上午表示，盧協昌、馬志安及吳姓前承辦人均維持證人身分，於凌晨請回。

檢調目前持續釐清農路拓寬工程從規畫、設計、發包到施工過程是否涉及不法，以及相關人員與「東映國際度假村」開發案之間是否存在利益關聯。由於案件仍在偵辦中，檢調尚未公布更多具體偵查內容。全案後續將由檢方持續追查相關工程決策及行政程序，並釐清是否有其他涉案人員。

台東市建和338巷農路拓寬工程，因被檢舉疑涉及圖利上方「東映國際度假村」開發案，台東檢調持續追查相關工程程序及是否涉及不法。記者尤聰光／攝影
台東市建和338巷農路拓寬工程，因被檢舉疑涉及圖利上方「東映國際度假村」開發案，台東檢調持續追查相關工程程序及是否涉及不法。記者尤聰光／攝影

台東地檢署偵辦建和338巷農路拓寬涉圖利案，昨再約談縣府秘書長盧協昌等3人，以證人身分複訊後於今天凌晨請回。記者尤聰光／攝影
台東地檢署偵辦建和338巷農路拓寬涉圖利案，昨再約談縣府秘書長盧協昌等3人，以證人身分複訊後於今天凌晨請回。記者尤聰光／攝影

台東 農業處 調查局

延伸閱讀

台東「東映渡假村」農路開闢案延燒 縣府兩官員今早被檢調帶走

知本農路圖利案擴大延燒 饒慶鈴穩軍心、強調縣府安穩運作

檢調傳訊台東縣府秘書長 饒慶鈴：時間驗證真相

吳秀華家族陷東映渡假村圖利案爭議 高虹安「勾勾手」打氣

相關新聞

老老照顧悲歌…台南84歲妹不忍91歲姊病痛持刀割頸 檢殺人罪起訴送審

84歲葉姓婦人長期照顧91歲臥病胞姊，日前她疑不忍胞姊飽受病痛折磨，持刀殺害胞姊，事後伴屍數小時，次日凌晨才向警方報案，事後被羈押。當地里長哽咽感嘆兩姊妹感情好，直言「老老照顧」愈來愈多，這悲劇是「台灣老人的悲哀」，台南地檢署依殺人罪提起公訴。

29歲勇消殉職2移工涉案未定讞卻被遣返出境 父淚喊：我兒子該死？

時年29歲的新竹消防分隊長游尚樺2023年執行火警救援任務時殉職，涉嫌造成火災的2名逃逸移工，因涉過失致死罪遭起訴，一審無罪，檢方不服，依法提起二審上訴。未料二審開庭時，被告卻已被遣返回國。游尚樺父親游木全今早接受本報訪問表示，一審判無罪不代表二審、三審也會無罪，若最終真的無罪定讞，他會含淚接受，如今他們不可能回台灣受審，即使發布通緝也於事無補，真相永遠石沈大海。

新北市議員王威元涉貪 疑為助廠商拿標案行賄新北市府局處承辦人

新北市議員王威元為特定標案，涉嫌以現金和禮品行賄新北市府某局處承辦人，結果不但遭對方拒收，還向政風系統回報。新北地檢署昨指揮調查局新北市調處，依涉犯貪汙治罪條例搜索對王威元住所、服務處等8個處所，約談王威元及柯姓助理共5人，檢察官複訊後，諭知王、柯各以200萬、50萬元交保，其餘被告請回。

「葉霸」嗆傅崐萁遭拉出場 藍營2黨工強制罪判拘役

花蓮退休老師「葉霸」葉春蓮去年大罷免期間，在國民黨縣黨部舉辦活動當面嗆傅崐萁，遭余姓、熊姓黨工推拉出場。花蓮地方法院審理，認為會場是公眾場所，依強制罪分別判處拘役50天及30天，可易科罰金，可上訴。

移工抽菸疑害消防員殉職…官司沒定讞就被遣返 移民署：依法行政

新竹縣湖口鄉2023年12月發生移工宿舍火警，新工消防分隊長游尚樺搜救時不幸殉職，檢方事後起訴兩名涉嫌抽菸釀禍的失聯越南籍移工黎文潘與武世力，惟地院一審判決無罪，移民署隨即在今年5月將2人驅逐出境。家屬不服上訴，高等法院6月開庭時才發現2人已返回越南，引發家屬質疑移民署「縱放人犯」。對此，移民署今天澄清，相關程序均依入出國及移民法辦理，絕無縱放情事。

碩士工程師解鎖前妻手機翻拍對話紀錄 提告侵害配偶權自己先被判刑

碩士畢業的林姓工程師趁著探視子女機會解鎖前妻手機，翻拍前妻與李姓男子的對話紀錄與傳送照片，作為提出侵害配偶權訴訟的證據；前妻察覺有異提告，林原本主張是為了蒐證，並非無故，至法院審理才認罪，依無故取得他人電腦設備之電磁紀錄罪判刑2月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。