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昨才請辭 北市府前發言人30萬交保

聯合報／ 記者曾健祐陳敬丰／台中報導

台中地檢署偵辦台中市參議顏迺倫擔任秘書處長期間涉二○二○年模擬聯合國勞務採購洩密案，並查出現任主秘黃雅希、科長洪隆益及時任市長盧秀燕秘書的李政軒涉案，六日複訊後命顏女、李各十五萬元、卅萬元交保，不排除案情向上發展。中市府回應，尊重司法，但調查局五年前就成案調查，不清楚為何最近才發動搜索。中檢說，調查局去年報指揮後即分案追查。

李政軒案發時為台中市工商發展投資策進會幹事，派駐市府擔任盧秀燕秘書，今年出任台北市政府發言人，前天才請辭獲准，昨天即爆出涉弊。

台中地檢指出，六日警方持法院核發的搜索票赴中市府秘書處、顏迺倫、黃雅希、洪隆益與李政軒住處搜索，約談林姓廠商及證人共九人到案，偵訊後認顏等四人涉犯洩密等罪嫌重大，命顏迺倫、李政軒分別以十五萬元、卅萬元具保候傳並限制出境、出海；其餘被告、證人則請回。

台中市法制局長李善植昨說，此案為秘書處二○二○年辦理模擬聯合國活動，活動委由廠商規畫執行且圓滿完成，事後內部有同仁疑因對升遷不滿，不斷向調查局檢舉；調查局二○二一年成案，五年間持續調查、向市府調資料，不解為何日前才發動搜索，必要性與合理性令人費解。

洩密疑雲昨在議會也引發藍綠攻防，綠營民代呼籲全面清查採購案，並調整涉案者職務，藍營議員則提到，聽說檢舉人被中央重用升官，是否有政治辦案之嫌？李善植說，案件還在釐清，不會調整涉案同仁職務，並證實該檢舉人確實被調往中央單位，並顯著提升職等。

交保 發言人 北市府

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