與Andy「眾量級」之爭…家寧改密碼無罪 地方法院判決理由曝

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道歸屬引發爭議，Andy為此控告家寧涉嫌未經同意，變更「眾量級」YT頻道帳號登入密碼，涉嫌妨害電腦使用無故變更他人電磁紀錄罪。新北地方法院認為，依雙方分手後通訊軟體對話紀錄、電子郵件觀之，家寧係因Andy先逕自改變頻道收款地址，為阻撓後續男方的驗證動作，其行為非屬「無故」，故判決女方無罪。

判決指出，無故變更他人電磁紀錄罪中的「無故」，係指欠缺法律上正當理由，至於理由正當與否，須綜合考量行為的目的、行為當時的人、事、時、地、物等情況、他方受干擾、侵害的程度等因素，進而判斷其行為所構成的妨害，是否逾越社會通念所能容忍的範圍，意即是否具違法性和欠缺阻卻違法事由。

合議庭依2人通訊軟體對話紀錄及電子郵件相關事證，認定家寧之所以變更密碼，起因為Andy在未事先告知女方的情形下，自行將收款地址變更為自身戶籍地址，家寧經質疑男方未獲及時回應下，才決定變更頻道密碼之，以阻撓Andy欲完成的驗證行為，依一般社會通念其理由尚屬正當。

合議庭認為，眾量級YT頻道為家寧、Andy兩人交往期間長期共同經營，若分手後對方對該頻道有任何片面處置的行為，正常而言另一方均極為敏感，因此家寧行為尚未逾越一般社會通念所能容忍之範圍而具備實質違法性，非屬「無故」變更頻道密碼，與該罪構成要件不符，故判決無罪。