酒後不滿清潔車拒收空心菜葉 莽漢拿菜刀擋清潔車被判徒刑

彰化縣黃姓男子今年5月間不滿清潔車收鄰居的椰子殼，不收他的空心菜菜葉，竟持菜刀向清潔車謝姓駕駛員叫囂，謝男暫停駕駛並報警，警方趕到處理。彰化地方法院審結，依意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，對黃男處有期徒刑6月。可上訴。

根據檢方起訴書指出，黃男在清潔車行駛途中，持菜刀攔下清潔車並以刀身敲擊駕駛座車門玻璃窗，致謝姓駕駛人心生畏懼。警方據報到場制止黃男，發現渾身酒氣，經酒測的呼氣酒精濃度達每公升1.23毫克。黃男犯後矢口否認犯行，辯稱「提醒清潔隊員不要收別人的椰子殼」及詢問「為何不收我的空心菜菜葉」。

檢方認為，黃男曾酒後無故到北斗警分局辱罵員警、酒後駕車等判刑紀錄，5年內故意再犯有期徒刑以上的罪，顯見前罪的徒刑執行無成效，忽視法律禁令，對刑罰反應薄弱。

彰化地院審酌，黃男酒後僅因細故，持刀將執行公務的謝男清潔車攔下，並大聲叫囂使謝男心生畏懼，且藐視國家公務員公權力的正當行使，有害公務員對國家公權力的執行，實有不該，並衡酌黃男終能坦承犯行的犯後態度、素行、犯罪動機、手段、所生損害、務農、生活狀況及智識程度等一切情狀，量處如主文所示之刑。