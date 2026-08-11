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「眾量級」一審宣判！家寧媽侵占群海4000萬元 不得易科罰金恐入獄
YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧母親曾淑惠、父親張國龍、胞妹張家芸今遭新北地方法院分別依業務侵占、背信、違反稅捐稽徵法及商業會計法等罪，判刑3年至2月不等。合議庭認定，張母涉嫌侵占群海近4000萬元，此部分判刑1年8月且不得易科罰金，將來若定讞恐將入獄。
張母除業務侵占外，另涉嫌與張父、張妹共同以人頭虛報薪資逃漏562萬餘元營業所得稅，目前尚欠494萬餘元未經補稅裁罰，此部分涉犯稅捐稽徵法、商業會計法、個資法及背信罪，合併應執行徒刑1年4月，得易科罰金，併科50萬罰金，得易服義務勞務。
判決指出，張母身為群海負責人並一手掌握公司財務，涉嫌於2019年2月至2024年4月間，侵占群海眾量級YT平台流量收益、FB廣告收入共美金82萬餘元、蝦皮收入40萬餘元、業配收入1326萬餘元及美金3萬餘元，侵占金額高達新台幣1367萬餘元、美金85萬餘元，以當時匯率換算總額已逾4000萬元。
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