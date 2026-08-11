助吊銷免吊扣不認涉貪！北投交警賺1079元 一審遭判4年6月

劉姓、馮姓警員配合車行，對牌照遭吊扣的車輛吊銷牌照，以提前重領牌照上路，士林地檢署去年10月偵結起訴劉等8人，士林地院今依貪汙、偽造文書等罪判8人1年4月至4年6月徒刑，其中，警員劉明宏否認犯行，仍被認定因案獲得績效獎金1079元，遭判刑4年6月最重。

士林地院指出，道路交通管理處罰條例2023年5月3日修正前，駕車超速危險駕駛將吊扣牌照，牌照吊扣期間駕車上路則將吊銷牌照，車主即因牌照已吊銷而無從吊扣，可驗車重新申請牌照立即上路。

劉明宏2002年10月3日起在台北市警局交通警察大隊北投分隊擔任警員，2020年至2021年共3次與林姓代辦業者約定，將遭吊扣牌照的車輛開到約定地點，劉依「未依規定懸掛車牌而行駛於道路」開單，隨後口頭告知林駛回車輛但未在通知單上註明，且在代保管欄目中記載「無」，以此方式替違規車主免去吊扣牌照期間無法用車的行政處分。

馮浩洋2018年12月19日起在新北市警局淡水分局中正路派出所擔任警員，經陳姓警員（通緝中）介紹認識王姓貿易商，以相同手法開單、替車主免去吊扣期間無法用車的行政處分。

法官認為，劉等8人涉犯貪汙治罪條例「對主管事務圖利罪」、刑法「行使公務員登載不實公文書罪」、「使公務員登載不實罪」。

考量審理期間劉、林否認犯行，其餘6人對犯行坦承不諱，審酌相關智識程度、經濟狀況、犯罪手法等，審結依法判劉徒刑4年6月、褫奪公權5年，林徒刑4年、褫奪公權5年，馮徒刑1年8月、緩刑5年、支付公庫20萬元、法治教育課程5場、褫奪公權2年，王徒刑1年4月、緩刑5年、法治教育2場、褫奪公權2年，李徒刑1年6月、緩刑5年、支付公庫15萬元、法治教育3場、褫奪公權2年，其餘3人徒刑1年6月、緩刑5年、法治教育2場、褫奪公權2年。

馮姓警員及王姓貿易商的李姓員工未獲利，劉因案獲得績效獎勵金1079元，林獲代辦費5400元，加上王姓貿易商及其他車主獲利，全案不法利益達185萬879元，扣除已交出部分利益，其餘宣告沒收。