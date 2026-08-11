「眾量級」之爭宣判…家寧改密碼獲判無罪 律師：感謝法官還她清白

劉姓、馮姓警員配合車行，對牌照遭吊扣的車輛吊銷牌照，以提前重領牌照上路，士林地檢署去年10月偵結起訴劉等8人，士林地院今依貪汙、偽造文書等罪判8人1年4月至4年6月徒刑，其中，警員劉明宏否認犯行，仍被認定因案獲得績效獎金1079元，遭判刑4年6月最重。

2026-08-11 18:50