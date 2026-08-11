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「眾量級」之爭宣判…家寧改密碼獲判無罪 律師：感謝法官還她清白
YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧母親曾淑惠、父親張國龍、胞妹張家芸今遭新北地方法院分別依業務侵占、背信、違反稅捐稽徵法及商業會計法等，判刑3年至2月不等。至於家寧擅改YT帳戶密碼妨礙電腦使用部分獲判無罪，其律師聽判後表示，感謝法官還家寧清白，並對於占用社會資源感謝大眾關心。
今天宣判時，Andy（本名王崇睿）和張家人均未有人到場，僅家寧律師郭柏鴻代為到場聆聽判決結果。郭柏鴻離去時表示，全案事發至今已1年多，期間針對相關爭議，像是眾量級頻道所有權歸屬，外界得到的資訊很多都不一定與事實相符，所以感謝法官透過審理程序檢視各項證據，釐清事實還家寧清白，這段時間佔用了很多社會資源，謝謝大家的關心。
至於家寧父、母、妹都獲判有罪，郭柏鴻僅表示，尊重法院判決，因為目前還沒收到判決書，不清楚判決理由，細節要等收到判決書才能得知。
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