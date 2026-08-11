服務處及住處都被查！涉關說標案行賄 新北市議員王威元遭檢調約談

年底地方選舉將至，國民黨新北市議員王威元因涉嫌針對特定標案行賄，稍早遭新北地檢署指揮調查局新北市調處，兵分8路搜索王威元地方服務處及住處等相關處所，全案依涉犯貪汙治罪條例漏夜偵辦中。

由於距離11月底選舉僅剩3個月，新北檢擔心影響選情，對偵辦進度多所保留。據了解，檢調今天行動主要重點是在保全證據，未必會對王威元有進一步強制處分。

至於有無新北市府或其他單位公務員成為王威元行賄對象，辦案人員不願多談，僅表示將視今天行動而定，不排除擴大偵辦。

甫卸任新北市議會國民黨團書記長的王威元，是國民黨三重、蘆洲地區僅有的2席議員，先前他曾不實指控當時還是議員的民進黨立委李坤城，利用新北市水利局施作汙水工程造成損鄰要求高額賠償，被依涉犯選罷法起訴，如今又傳出涉貪，恐再度衝擊選情。